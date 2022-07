Prime Video fait mieux que Netflix en ajoutant le visionnage entre amis sur plus d’appareils

Amazon Prime Video poursuit ses efforts pour se démarquer de la concurrence. En effet, la plateforme vidéo vient d'annoncer diverses améliorations pour le Watch Party, une fonctionnalité qui permet de regarder du contenu avec des amis en simultané. Un service toujours absent chez Netflix d'ailleurs.

Durant la pandémie de Covid-19, plusieurs services de streaming ont décidé de permettre aux utilisateurs de se rapprocher (virtuellement parlant) malgré l'instauration des mesures de confinement. Faute de pouvoir se réunir le vendredi soir sur le même canapé pour regarder entre amis la dernière série du moment, Disney+, HBO Max ou encore Amazon Prime Video se sont dotés d'une fonctionnalité baptisée Watch Party.

Le principe est simple : via Watch Party, les utilisateurs peuvent inviter leurs amis (à condition qu'ils soient abonnés au même service) à regarder ensemble une série ou un film. Un chat est intégré au service, pour discuter et échanger en direct. A l'heure où nous écrivons ces lignes, Netflix ne propose toujours pas nativement de fonctionnalités similaires. Il faut passer par une extension Google Chrome baptisée Teleparty (anciennement Netflix Party) pour en profiter.

La fonction Watch Party d'Amazon Prime Video étend sa compatibilité

Or, nous venons d'apprendre que la fonction Watch Party d'Amazon Prime Video est désormais accessible sur un plus grand nombre de supports. Auparavant, cette fonctionnalité était disponible uniquement sur les appareils FireTV, sur la version Web et via l'application mobile d'Amazon Prime Video. Dès ce mardi 5 juillet 2022, les utilisateurs peuvent également lancer une série entre amis sur de nombreuses Smart TV, sur des appareils de streaming comme les clés Roku, ou encore via l'appli disponible sur les consoles Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 et PS5.

“Prime Video Watch Party offre aux clients une expérience immersive à partager avec leurs amis, leur famille et d'autres utilisateurs de Prime Video. Un hôte donne le coup d'envoi de la fête en partageant son lien, permettant ainsi à un maximum de 100 personnes de se joindre à la fête et de discuter tout au long de l'émission du film. Watch Party rassemble les gens dans le confort de leur propre salon”, assure l'entreprise américaine dans son communiqué officiel. Auparavant réservées au marché américain, les Watch Parties peuvent être lancées en France depuis peu.

Source : TechCrunch