La Lucid Air sera disponible en Europe en 2022

Lucid Motors confirme l'arrivée de la Lucid Air en Europe dans la première moitié de 2022. Le constructeur s'apprête à livrer les premiers modèles aux Etats-Unis dès cet automne – les prix commencent à 69 900 dollars, après subvention.

Tout a commencé par une gaffe d'un community manager de la marque sur Twitter. Un internaute norvégien se demandait en effet quand la Lucid Air arriverait dans son pays. La marque s'est alors fendue d'un tweet laconique, mais satisfaisant : “les livraisons débuteront en Europe fin 2021”.

Ce qui a immédiatement suscité beaucoup de réactions enthousiastes, vu qu'aux dernières nouvelles la Lucid Air n'était pas attendue avant 2022 au plus tôt. Mais rapidement la marque est revenue sur ses déclarations. Un porte-parole explique ainsi “Lucid Motors débutera ses livraisons en Europe dans la première moitié de 2022. La réponse récente sur les réseaux sociaux qui indiquent une disponibilité ‘fin 2021' est inexacte, mais toutes nos communications futures reflèteront le bon calendrier”.

Lucid Motors lancera la Lucid Air en Europe dans la première moitié de 2022

De l'autre côté de l'Atlantique, Lucid Motors a démarré la production du véhicule début septembre en vue d'assurer les premières livraisons américaines dès l'automne. Proposé dès 69 900 dollars le modèle le moins cher promet 480 chevaux et une autonomie d'environ 650 km, soit autant que la plupart des voitures à essence du marché.

Un modèle plus cher proposera jusqu'à 823 km d'autonomie pour une puissance de 800 chevaux. En tout quatre modèles seront proposés : Air Pure, Air Touring, Air Grand Touring et un modèle en édition limitée baptisée Air Dream Edition. Lucid Motors apparaît comme le concurrent le plus sérieux de Tesla. A l'automne dernier un prototype de Lucid Air a battu la Tesla Model S Performance dans une épreuve d'accélération sur 400 mètres.

Le prototype de Lucid Air a par la suite battu le record Laguna Seca détenu par la Model S Plaid. Tesla a vite réagi pour améliorer les performances de la Model S Plaid. Mais l'anecdote montre que Tesla pourrait effectivement se retrouver d'année en année sous la pression accrue d'une concurrence qui muscle ses propositions.

Source : Electrek