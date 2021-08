La Lucid Air Dream Edition R offre plus de 750 km d’autonomie, bien plus que la Tesla Model S

Lucid vient de dévoiler deux versions différentes de sa Lucid Air Dream Edition, et nos confrères de Motor Trend ont déjà pu tester la version la plus autonome qui propose une portée plus élevée que les Tesla Model S.

L’année dernière, le nouveau constructeur de voitures électriques américain Lucid assurait avoir développé une série d'innovations technologiques qui permettrait à sa berline Air de proposer une autonomie de 832 km. Le constructeur a récemment annoncé deux versions haut de gamme de cette série.

Tout d’abord, on retrouvera la Air Dream Edition P, pour Performance, qui développera 1 111 chevaux au détriment de l'autonomie, mais Lucid n'a pas encore précisé l'ampleur de cette pénalité. Lucid proposera aussi une Air Dream Edition R, pour Range, qui culminera à 933 chevaux et la société s'attend à ce qu'elle atteigne bien son objectif d’au moins 800 km d’autonomie.

L’autonomie réelle correspond bien aux chiffres annoncés par Lucid

Le journaliste Jonny Lierberman de Motor Trend a eu la chance de pouvoir essayer la version la plus autonome, la Lucid Air Dream Edition R. Motor Trend a conduit une Air sur une distance de 716 kilomètres avec une seule charge et a noté qu'il restait 48 km d'autonomie, un exploit qui aurait été impensable il y a seulement quelques années. L’autonomie dépend bien sûr des conditions de circulation, de l’état de la route et du conducteur, mais ce premier test indique que la voiture aurait donc pu se rapprocher des 800 km d’autonomie annoncés par le constructeur.

Le test de Motor Trend a été réalisé avec deux voitures, et la deuxième était conduite par le PDG de Lucid lui-même, Peter Rawlinson. Son véhicule semblait un peu plus autonome, puisqu’il affichait une portée restante de 116 kilomètres, soit une autonomie totale de 832 km. Il s’agit donc du nombre exact qui avait été annoncé l’année dernière par Lucid.

Lucid propose donc des voitures beaucoup plus autonomes que les Model S Grande Autonomie et Plaid, qui offrent respectivement 652 et 637 km d’autonomie. Cependant, les Model S Plaid de Tesla ont l’avantage d’être beaucoup plus rapides, puisqu’elles peuvent abattre le 0 à 96 km/h en seulement 1,99 seconde, contre 2,5 secondes pour la Lucid Air Dream Edition. La Tesla Model S Plaid est donc la deuxième voiture électrique la plus rapide du monde, derrière la nouvelle Rimac Nevera. Il faut également rappeler que les Lucid Air Dream Edition R et P seront toutes deux proposées à partir de 169 000 dollars, contre 129 900 dollars pour la voiture la plus puissante de Tesla. Elles devraient être disponibles en Europe en 2022.

Source : Motor Trend