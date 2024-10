L’Oppo Find X8 a une date de lancement officielle, la marque annonce une puce inédite

L'Oppo Find X8 sera lancé dans quelques jours. En attendant, la marque nous promet déjà des performances et une fluidité à toute épreuve grâce à la puce Dimensity 9400 et à ColorOS 15.

Oppo a fait savoir que sa série Find X8 sera officiellement présentée le 24 octobre prochain en Chine. Le constructeur annoncera les caractéristiques techniques et le design des trois smartphones attendus pour l'occasion. Pour nous mettre l'eau à la bouche, la marque a révélé l'identité du SoC qui équipera les appareils.

Il s'agit de la toute nouvelle puce Dimensity 9400, que MediaTek vient tout juste de dévoiler. L'Oppo Find X8 sera le premier mobile à embarquer le composant. Ce SoC, gravé selon un procédé en 3 nm, est destiné aux smartphones orientés haut de gamme. Il est attendu que le Find X8 et le Find X8 en soient équipés, tandis que le modèle Ultra opterait pour un Snapdragon 8 Gen 4 (qui pourrait être rebaptisé Snapdragon 8 Elite).

ColorOS 15 exploite les capacités du Dimensity 9400

Entre l'intégration du Dimensity 9400 et les optimisations apportées par la mise à jour ColorOS 15, basée sur Android 15, Oppo promet un gain de performances conséquent. Le fabricant évoque une réduction de 25 % du temps nécessaire pour sélectionner le canal de transmission optimal, réduisant ainsi considérablement le temps d'attente moyen. Au niveau du stockage, une meilleure gestion des fichiers compressés permet d'améliorer la vitesse de transfert de plus de 15 %. Les performances des applications profiteront également de ces nouveautés matérielles et logicielles.

Oppo introduit en outre deux nouvelles technologies : Aurora Engine et Tide Engine. La première fonctionne au niveau du système et la seconde au niveau de la puce, mais elles travaillent main dans la main pour améliorer le rendu graphique et la gestion des ressources. Les Find X8 sous ColorOS 15 s'annoncent particulièrement fluides et performants, nous avons hâte de les avoir en main pour pouvoir en juger nous-mêmes.

La disponibilité des Find X8 en France n'est pas encore connue. Oppo est de retour chez nous et a lancé ses Reno 12 sur notre territoire. Nous devrions donc aussi voir arriver les Find X8, mais pas avant 2025. Il est aussi possible que le futur OnePlus 13 profite de certaines de ces fonctionnalités, OxygenOS partageant une base commune avec ColorOS.