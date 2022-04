Livebox 6 : UFC-Que Choisir estime que l’offre d’Orange est trop chère

La Livebox 6 n'a pas convaincu l'UFC-Que Choisir. D'après le magazine, le prix de l'offre d'Orange est trop élevé au vu des débits affichés par la box et de la faible disponibilité du Wi-Fi 6E.

Début avril 2022, Orange a levé le voile sur la Livebox 6. Compatible avec le Wi-Fi 6E, la box offre un débit théorique Wi-Fi maximal de 2 Gb/s en descendant, soit 3 fois plus qu'avec la Livebox 5, et de 800 Mb/s en montant. L'opérateur historique propose le forfait comprenant la nouvelle Livebox au prix de 54,99 euros par mois.

La Livebox 6 a reçu un accueil enthousiaste. Les premiers utilisateurs ont trouvé l'expérience très réussie, notamment grâce à des débits élevés, qui excèdent parfois les estimations d'Orange. Malheureusement, certains usagers ont fait part de plusieurs problèmes. Les témoignages évoquent des bugs avec l'application compagnon et un Wi-Fi 6E trop peu répandu pour être utile.

Le Wi-Fi 6E de la Livebox 6 est décevant selon UFC-Que Choisir

Après quelques semaines d'utilisation, le magazine UFC-Que Choisir a publié son propre test de la Livebox. Le magazine de défense des consommateurs estime ouvertement que la box d'Orange est trop chère pour les nouveautés apportées.

UFC fustige notamment l'ajout du Wi-Fi 6E, encore complètement inutile. “Pour bénéficier des atouts du wi-fi 6E, encore faut-il que ses équipements (smartphones, ordinateurs, etc.) soient compatibles avec cette nouvelle norme”, souligne UFC, en miroir des premiers avis des abonnés. Il est vrai que les terminaux compatibles ne se bousculent pas sur le marché. Néanmoins, la donne devrait changer dans les années à venir.

D'après les premiers tests, la box tient ses promesses en matière de débits. UFC accuse cependant l'opérateur d'avoir manqué d'ambition sur ce terrain. “Orange a plafonné celui de sa Livebox 6 à 2,5 Gb/s, voire moins puisque la seule offre disponible avec cette box (intitulée Max) propose un débit maximal de 2 Gb/s. Cela suffira pour la plupart des clients, mais les utilisateurs les plus exigeants pourraient être déçus”, tacle l'UFC. Le magazine regrette aussi que le Wi-Fi 6E, bien que plus rapide et performant, offre une couverture réseau moindre.

C'est pourquoi le magazine spécialisé trouve que le forfait proposé par Orange ne brille pas par son rapport qualité prix. “Les nouveautés apportées par la Livebox 6 d’Orange semblent bien maigres au vu de son prix de vente”, tacle l'UFC-Que Choisir, soulignant que “la facture peut vite grimper” au vu des “frais d’activation” réclamés pour chaque équipement.

Source : UFC