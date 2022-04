Livebox 6 : les utilisateurs sont formels, la box d’Orange tient (presque) ses promesses

Orange vient de lancer son nouvel box Internet, la Livebox 6. Depuis son officialisation, l'appareil est arrivé dans les foyers des premiers utilisateurs. L'occasion de dresser un bilan initial des performances de la dernière box d'Orange.

Dévoilé tout d'abord lors d'une fuite en décembre 2021 grâce à laquelle nous avons pu découvrir son design ou encore ses débits, Orange a décidé de couper court au suspens et dévoiler officiellement la Livebox 6 ce 6 avril 2022 lors d'une conférence à Paris. Deux ans et demi après le lancement de la Livebox 5, l'opérateur revient donc sur le terrain des box haut de gamme.

Bien entendu, la Livebox 6 se démarque avant tout de sa prédécesseur par la prise en charge du Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E, la dernière norme qui offre un spectre étendu à la bande 6 GHz. Cette bande a l'avantage d'être peu encombrée, et permet ainsi de profiter d'une connexion fiable et rapide sur les appareils compatibles, même si le réseau de votre logement est sollicité par un nombre important d'objets connectés, TV, tablette, smartphone, etc.

Concernant les débits offerts par cette Livebox 6, Orange promet un débit théorique Wi-Fi maximal de 2 Gb/s en download, et 800 Mb/s en upload, le tout pour une latence de 3 m/s. Côté connectique, en voici la liste complète :

1 port Ethernet 2,5 Gb/s

4 ports Ethernet 1 Gb/s

2 ports téléphone (RJ11)

1 port SFP (fibre)

1 port alimentation (USB type C)

1 port USB 3

Un premier contact prometteur avec la Livebox 6

Depuis le 7 avril, lendemain de la présentation officielle de la Livebox 6, certains clients de l'offre Livebox Max ont reçu la dernière box d'Orange. L'occasion pour nous de dresser un premier bilan sur les performances de cette box, et surtout de vérifier si elle tient bel et bien toutes ses promesses.

Commençons tout d'abord par les débits. Sans surprise, de nombreux utilisateurs se sont empressés de publier les résultats de leur speedtest maison. Notez d'ailleurs qu'il est possible de procéder à ce test de débit directement depuis l'écran e-ink tactile de la LiveBox 6, un excellent point. Comme promis, les débits oscillent entre 1800 et 210 Mb/s en débit descendant et jusqu'à 700 Mb/s en débit ascendant. Et si l'on se branche via le port Ethernet 2 Gb/s, les débits obtenus dépassent les estimations faites par Orange en approchant des 2200 Mb/s en download et à plus de 800 Mb/s en upload.

Certains utilisateurs en possession d'un appareil compatible Wi-Fi 6E, comme le Galaxy S22 Ultra, ont voulu se pencher sur les performances offertes par la box en sans fil. Sans surprise, les débits sont supérieurs à ceux obtenus en Wi-Fi 5 et 6, avec 1700 Mb/s en débit descendant et 700 Mb/s en débit montant.

Un Wi-Fi 6E pas encore fonctionnel

Attention toutefois, tout n'est pas rose sur cette Livebox 6. Julien Ray, ancien rédacteur en chef de Clubic, vient de publier un avis complet sur l'appareil sur le site Medium. Concernant le Wi-Fi 6E par exemple, le journaliste déplore le fait qu'il fasse l‘activer manuellement depuis les réglages de l'interface de la Livebox. En encore pour être certain d'en profiter, il est nécessaire que votre box détecte un appareil compatible Wi-Fi 6E à portée.

Et encore, cette fonctionnalité n'est pas au point. Comme l'explique Julien Ray, il arrive que le Wi-Fi 6E ne s'active pas automatiquement sur les appareils compatibles, que vous ayez les bons réglages et votre carte Wi-Fi à jour. Si c'est le cas, il faudra bidouiller un peu dans l'interface HTTP de la box pour séparer les SSID 5 GHz/6GHz pour forcer l'apparition de la bande 6 GHz. Si vous parvenez à faire tout ça, la Livebox 6 offre des bons débits avec une latence de 3 m/s, 1143 Mb/s en download et 783 Mb/s en upload sur Windows 11.

Malheureusement, il est possible que tous vos efforts soient réduits à néant puisqu'il arrive qu'un appareil compatible revienne subitement sur la bande des 5 GHz après un certain temps. Vous devrez alors procéder à l'opération précédemment citée pour jouir à nouveau du Wi-Fi 6E.

Des ratés sur l'application

Autre bémol, le choix de l'opérateur d'opter pour l'application Orange et moi au lieu de “Ma Livebox” pour accéder aux réglages de sa Livebox 6. Tout d'abord, les équipes d'Orange n'étaient pas tout à fait prêtes au lancement, puisque les clients ont dû attendre 48h avant de voir leur espace client transféré sur l'app Orange et moi. Il faut rajouter à cela l'absence remarquée de certaines fonctions :

impossibilité de changer le nom des appareils présents sur votre réseau

impossibilité de modifier les icônes des appareils

impossibilité de rebooter la box

Malgré ces quelques déconvenues, Julien Ray comme la grande majorité des utilisateurs sont plutôt satisfaits de cette Livebox 6 d'Orange. “S'il est encore un peu tôt pour conclure, et en dehors du Wi-Fi 6E, c'est un grand oui pour cette Livebox 6 qui propose de biens meilleures prestations que la Livebox 5 qu'elle supplante. Quant à la box en elle-même, elle ne semble pas chauffer outre mesure ce qui est assez positif”, conclut l'ancien responsable de la rédaction de Clubic. Pour rappel, la Livebox 6 est uniquement disponible via l'abonnement Livebox Max, facturé à 34,99 € par mois la 1ère année (puis 54,99 €/mois).