Toyota Prius : le constructeur rappelle 750 000 voitures à cause d’un problème logiciel

Les Toyota Prius seraient victimes d’un bug logiciel plutôt embêtant. Selon le constructeur, ce dysfonctionnement provoquerait de sérieuses baisses de performances, jusqu’à faire caler le moteur de certains véhicules. L’entreprise est contrainte de rappeler pas moins de 752 000 Prius pour procéder aux vérifications.

Voilà un problème dont Toyota se serait probablement bien passé. En effet, le constructeur annonce ce lundi 29 juin qu’il doit rappeler pas moins de 752 000 Prius en raison d’un problème logiciel. Selon les dires de l’entreprise nippone, ce bug nuirait grandement aux performances de la berline. Les voitures concernées ne passeraient pas en « mode sécurité » si le système hybride tombe en panne, amenant le moteur essence à perdre de la puissance et à caler dans les pires des cas.

Un problème qui peut s’avérer plutôt problématique si vous êtes sur l’autoroute. Les modèles standards fabriqués entre 2013 et 2015 ainsi que les Toyota Prius V conçues entre 2014 et 2017 sont principalement touchés. Rien qu’aux États-Unis, on décompte 267 000 voitures concernées par ce bug. Sans surprise, Toyota invite ses clients à se rendre rapidement en concession afin de procéder à une mise à jour système. Il va s’en dire que tous les frais sont pris en charge par Toyota. Le constructeur souhaite réparer tous les véhicules concernés d’ici la fin du mois d’août 2020.

La Yaris Cross, le futur SUV de Toyota

Pour rappel, Toyota a révélé en avril dernier la Yaris Cross, une nouvelle déclinaison de la Yaris. Avec ce modèle, la citadine devient un petit SUV moitié urbain, moitié tout-terrain. Cette fusion entre la Yaris et le RAV 4 embarquera une motorisation hybride, composée notamment d’un moteur électrique de 59 kW. Le tout atteindra une puissance de 116 chevaux.

Les conducteurs pourront faire leur choix entre une version 2 roues motrices et 4 roues motrices, cette dernière étant dotée d’un petit moteur électrique supplémentaire à l’arrière. Conformément à son leitmotiv de ces dernières années, la Yaris Cross sera entièrement fabriquée à Valenciennes en France. Son lancement est prévu pour 2021.

Source : Engadget