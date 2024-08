L’iPhone SE aura droit à une fonctionnalité hyper attendue que même l’iPhone 15 n’a pas

Si vous pensiez que les iPhone les plus chers disposaient des meilleures fonctionnalités d’Apple, détrompez-vous. Le prochain smartphone abordable d'Apple pourrait être plus performant que ses frères et sœurs plus onéreux.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, le prochain iPhone SE pourrait être doté d’Apple Intelligence, le système d'intelligence artificielle de l'entreprise. Ce qui est assez surprenant, c’est que même les 15 et l'iPhone 15 Plus actuels ne sont pas compatibles avec cette nouvelle technologie qui va pourtant changer la manière dont vous utilisez votre smartphone.

Prévu pour le début de l'année 2025, l'iPhone SE de quatrième génération pourrait révolutionner le marché des smartphones économiques. Selon Gurman, il pourrait arriver “dès le début de l'année 2025”, arborant un nouveau design basé sur l'iPhone 14. Les bordures épaisses et le bouton d'accueil de son prédécesseur ont disparu. À la place, nous pourrions voir un écran OLED qui occupera toute la face avant, une première pour la gamme SE.

Apple Intelligence arrive sur l’iPhone le moins cher d’Apple

Mais c'est ce qu'il y a sous le capot qui est vraiment excitant. L'intégration de l'Apple Intelligence rendrait le SE plus intelligent que les modèles de base de l'iPhone 15. Il s'agit d'un changement important dans la stratégie d'Apple. Habituellement, la gamme SE recycle des designs et des technologies plus anciens afin de réduire les coûts. Aujourd'hui, Apple veut lui permettre de dépasser ses cousins plus onéreux en termes de capacités d'intelligence artificielle.

Alors qu'est-ce que cela signifie pour les consommateurs ? Le prochain SE pourrait être une porte d'entrée plus abordable vers les fonctions d'intelligence artificielle d'Apple. Avec un prix inférieur à 500 dollars selon les rumeurs, soit moins de 600 euros, il pourrait devenir le moyen le plus accessible d'expérimenter l'IA générative sur l'appareil dans l'écosystème Apple.

Bien entendu, la gamme iPhone 16, attendue dans le courant de l'année, intégrera probablement l'Apple Intelligence dans tous les modèles. Mais pour ceux qui ne souhaitent pas s'offrir un appareil phare, le SE pourrait être une alternative intéressante. Pour être compatible avec Apple Intelligence, l’iPhone SE pourrait embarquer au moins 8 Go de RAM, ce qui serait aussi une première.

Évidemment, cela se ferait en contrepartie de quelques compromis. Les rumeurs suggèrent qu'il s'en tiendra à une seule caméra arrière, contrairement aux configurations à double caméra des iPhone les plus chers. Il est également peu probable qu'il soit doté du nouveau bouton de capture que l'on trouvera sur les modèles iPhone 16 Pro.