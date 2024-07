L’iPhone SE 4 serait le premier smartphone d’Apple abordable et moderne à la fois, est-ce une bonne nouvelle pour le portefeuille ?

Une fuite en provenance des réseaux sociaux chinois affirme que l’iPhone SE 4, attendu en 2025, profiterait enfin d’un châssis moderne, avec tous les atours extérieurs qui vont avec. Cela concerne le corps du smartphone, mais également son équipement photo. Doit-on croire à cette nouvelle rumeur ? Quelles sont les conséquences si cela se confirme ? Voici notre analyse.

Si vous allez sur le site d’Apple, l’iPhone 15 coûte plus de 900 euros. Un prix bien plus élevé que le prix d’achat moyen d’un smartphone en France (qui tourne autour des 250 euros). Quelles sont les options pour acquérir un iPhone quand le budget est plus serré ? Vous avez plusieurs options. Première option, le reconditionné. Deuxième option, les anciens modèles haut de gamme comme l’iPhone 13, vendu à partir de 750 euros. Troisième option, les iPhone SE, vendus neufs autour des 500 euros.

Il n’y a eu que trois générations d’iPhone SE. Le dernier en date est l’iPhone SE 5G, sorti en 2022. Dans notre test publié à l’époque, nous avions loué la maîtrise de la firme de Cupertino à offrir une expérience qualitative, alors que, à priori, la fiche technique ne le laissait pas vraiment entendre. Bonne surprise donc que cet iPhone SE 5G qui mériterait bien un successeur appelé iPhone SE 4 par les fuites. Et celles-ci affirment aussi qu’il devrait arriver en 2025.

L'iPhone SE 4 s'inspirerait d'un iPhone moderne pour une fois

Toutes… sauf une très récente. Elle provient d’un leaker chinois qui n’a pas encore entièrement fait ses preuves. Sur son compte Weibo, il a posté un court message avec deux informations importantes. La première concerne le châssis. Selon le leaker, Apple aurait choisi d’utiliser celui de l’iPhone 16, tout simplement. Il n’y aurait pas de différences visibles entre l’iPhone SE 4 et l’iPhone 16. Voilà qui est étonnant, parce qu’Apple n’a jamais opté pour cette stratégie jusqu’à présent.

« Aucune différence visible » laisserait aussi entendre que la coque, à l’arrière, disposerait de deux ouvertures pour des capteurs photo. Donc de deux capteurs : un principal et certainement un ultra grand-angle. Ce qui serait plutôt logique, compte tenu de la concurrence actuelle : un seul capteur n’est plus vraiment suffisant pour convaincre. Notez que, jusqu’à présent, les fuites optaient davantage pour un châssis d’iPhone 14 modifié. Mais cela pourrait revenir au même, puisque l’iPhone 16 serait plus ou moins un iPhone 15 modifié, lui-même dérivé de l’iPhone 14.

L'iPhone SE 4 serait plus moderne, mais cela se paierait cher

Améliorer la configuration photographique serait un atout considérable pour l’utilisateur. Mais cela aurait aussi une autre conséquence moins positive : l’augmentation du prix. L’iPhone SE 5G est le plus abordable des iPhone. Et son successeur devrait le rester. Il y a cependant une marge entre les 500 euros de l’iPhone SE et les 750 euros de l’iPhone 13. Il ne serait donc pas étonnant que l’iPhone SE 4 subisse une inflation d’une centaine d’euros. Voire plus si les capteurs photo sont ceux de l’iPhone 15 et non ceux de l’iPhone 14.

Reprendre un châssis de smartphone haut de gamme ne veut pas forcément dire en reprendre tous les atours non plus. L’écran, par exemple, pourrait rester celui d’un iPhone d’une génération précédente, avec un verre minéral moins solide que celui des modèles haut de gamme. De même à l’intérieur : les composants se rapprocheront certainement davantage de l’iPhone 14 que des modèles de 2023 ou 2024. Voici les éléments techniques qui ont fuité précédemment :

Dimensions : 148,5 x 71,2 x 7,8 mm.

Poids : 166 g.

Écran : 6,1 pouces , LTPS OLED avec taux de rafraîchissement de 60 Hz.

, LTPS OLED avec taux de rafraîchissement de 60 Hz. Processeur : Apple A16 Bionic .

. Mémoire RAM : 6 Go LPDDR5.

Stockage : capacité au choix entre 128 Go et 512 Go .

. Batterie 30xx mAh, certaines sources disent 3279 mAh.

Charge en filaire à 20W, sans fil à 12W via MagSafe.

Capteurs photo 12 mégapixels , ouverture f/1,8.

, ouverture f/1,8. Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB-C interface 2.0.

L'iPhone SE 4 pourrait-il arriver dès 2024 ?

La seconde information du leaker chinois et la date de livraison de l’iPhone SE 4. Fin septembre 2024. Cette estimation, en total désaccord avec les précédentes fuites, est très étrange. Apple n’a jamais officialisé d’iPhone SE en septembre, préférant le printemps pour s’éloigner des modèles standard et relancer l’intérêt sur l’ensemble de la gamme. Le premier iPhone SE est sorti en mars 2016. Le second en mars 2020. Le troisième en avril 2022. Nous ne croyons pas à une commercialisation cet automne. Et cela jette un peu le discrédit sur les autres informations de cette fuite. Dommage.