iPhone SE 2023 : ce concept imagine un smartphone Apple avec un écran troué

Le futur iPhone SE 2023 ferait l'impasse sur l'encoche. En lieu et place de cet élément distinctif, Apple miserait sur un écran troué similaire à celui qu'on trouve déjà chez la concurrence Android. Plusieurs années avant la sortie du téléphone compact, un talentueux graphiste a imaginé à quoi va ressembler ce futur iPhone.

Inspiré par le succès de l'iPhone SE 2016 et de l'iPhone SE 2020, Apple aurait l'intention d'annoncer un nouveau smartphone de taille réduite dès 2022. Apple recyclerait une nouvelle fois le design éculé inspiré des anciens iPhone, avec notamment de larges bordures, un écran LCD et un lecteur d'empreintes digitales Touch ID.

Fort heureusement, Apple ne se contentera pas de reprendre chaque année la même recette. Dès 2023, la firme de Cupertino pourrait abandonner l'écran cerclé de grosses bordures pour proposer une dalle borderless, affirme Ross Young, PDG du cabinet d’analyse Display Supply Chain Consultants et source réputée du milieu.

Apple s'apprêterait à bouleverser le design de l'iPhone SE

Sur base de ces informations, un jeune graphiste appelé Apple Lab a mis au point de sublimes rendus montrant le design hypothétique de l'iPhone SE 2023. Comme l'affirme Ross Young, l'écran n'est plus gâché par des bordures épaisses comme des trottoirs. Apple loge discrètement la caméra frontale pour les selfies dans un minuscule poinçon centré sur la partie supérieure. De nombreux smartphones Android optent d'ores et déjà pour cette configuration.

Ainsi, Apple aurait décidé de ne pas reprendre l'encoche présente sur les iPhone depuis l'iPhone X. De facto, on suppose que cet iPhone SE 2023 n'embarque pas la reconnaissance faciale Face ID, les capteurs TrueDepth étant logés dans l'encoche. Un capteur TouchID pourrait être placé sous l'écran voire sur le bouton d'alimentation, comme c'est le cas pour les derniers iPad Air.

Sur la face arrière, on distingue un capteur photo unique dont le design rappelle beaucoup l'iPhone 6, l'iPhone 7 Plus ou encore l'iPhone 8 Plus. Evidemment, on vous invite à prendre ces rendus avec du recul. Plusieurs années avant la sortie, Apple peut encore changer son fusil d'épaule. On vous en dit plus dès que possible sur le futur iPhone SE. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.