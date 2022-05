L’iPhone devait initialement être un iPod amélioré, comme le prouve cet étrange prototype

Dans son livre Build, Tony Fadell, ancien ingénieur chez Apple, dévoile des secrets intéressants derrière la confection du tout premier iPhone. On apprend ainsi que Steve Jobs souhaitait initialement transformer l’iPod, qui connaissait un succès phénoménal, en smartphone via un ingénieux système de pivot. Les équipes ont passé des semaines à le convaincre que cela n’était pas possible.

L’histoire derrière la création du premier iPhone est désormais célèbre. Alors que l’iPod était à son apogée, Apple a tenté un partenariat avec Motorola pour intégrer iTunes sur le ROKR E1. Mais le contrat ne fut jamais signé, ce qui conforta Steve Jobs dans l’idée qu’Apple devait lancer son propre smartphone. Ce que l’on sait moins, c’est que le fondateur de la marque à la pomme était convaincu d’une idée un peu farfelue que personne autour de lui n’approuvait.

Petit retour en arrière. Avant sa mise à mort (théoriquement) définitive en 2017, l’iPod connaît un succès monstre et propulse Apple au rang de géant mondial. Outre son interface révolutionnaire et sa capacité de stockage gigantesque pour l’époque, l’iPod est surtout populaire pour son design. Dès lors, Steve Jobs est convaincu qu’il faut capitaliser sur cet aspect pour lancer l’iPhone. Il demande alors à ses équipes de trouver un moyen de transformer le baladeur en téléphone.

Un premier prototype de l’iPhone est en en fait un iPod rotatif

Pendant des semaines, les ingénieurs se creusent les méninges pour trouver une solution épineuse à ce problème. Un prototype se dégage alors du lot. En apparence, celui-ci ressemble à un iPod tout ce qu’il y a de plus classique. En faisant pivoter sa partie inférieure, où trouve la roue de contrôle désormais iconique, on découvre alors un clavier de téléphone. Ajoutez à cela un capteur photo à l’arrière, et vous avez un téléphone qui aurait très bien pu sortir à la place de l’iPhone en 2007.

À ceci près que le prototype, qui a réellement été construit à l’époque, ne fonctionnait pas réellement. « [Steve Jobs] nous a vraiment poussés à faire fonctionner le iPod Plus Phone », confie, Tony Fadell. « Nous avons travaillé des semaines et des semaines pour trouver comment réaliser la saisie avec la molette. Nous n’y arrivions pas, et après que toute l’équipe ait été convaincue que nous n’y arriverions pas, il nous a dit : “Continuez à essayer !” »

Steve Jobs finira par se rendre à l’évidence et laissera alors ses ingénieurs concevoir un tout nouveau modèle de smartphone, séparé de l’iPods. Bien entendu, celui-ci deviendra l’iPhone que l’on connaît aujourd’hui, avec pour seul bouton la touche Home qui a révolutionné à jamais l’industrie.

