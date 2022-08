Apple ajoute 8 Mac à sa liste de produits obsolètes

C’était dans les tuyaux depuis des mois, et Apple a officiellement fait la mise à jour de sa liste de produits qui ne sont plus pris en charge. On retrouve donc dans cette sélection 8 nouveaux modèles de MacBook Pro, iMac, MacBook Air et MackBook. La particularité que ces produits ont en commun concerne leurs dates de sortie, lesquelles oscillent entre 2015 et 2016.

Les utilisateurs l’attendaient impatiemment, ils ont finalement eu l’annonce de la marque à la pomme. Elle vient en effet de publier la mise à jour de la liste de ses appareils qui ne sont plus pris en charge. On y retrouve 8 autres modèles de Mac sortis dans l’intervalle 2015 et 2016. Parmi ces nouvelles machines, il y a les tout premiers modèles MacBook Pro avec comme spécificité la Touch Bar. Précisons que l’entreprise a consenti lors de sa refonte en 2016 à implanter une barre tactile. Elle s’est ravisée bien après et n’a pas hésité à retirer cette barre tactile de tous les modèles de MacBook Pro haut de gamme. Par contre, vous pouvez toujours retrouver cette fonctionnalité sur sa toute nouvelle sortie le MacBook Pro 13’’.

En guise de rappel, pour qu’un appareil devienne obsolète, il faudrait que 5 années s’écoulent depuis la première distribution faite par Apple. Précisons dans le même ordre d’idées que très peu de produits obsolètes peuvent faire l’objet des réparations auprès d’un Apple Store ou des fournisseurs homologués, malgré l’assouplissement des règles. Encore faut-il pour cela que les pièces du vintage en question soient toujours disponibles. Dresser des listes des produits devenus obsolètes est une pratique répandue chez Apple. Son idée est de créer de l’espace pour les nouveaux produits. Ceci dit, voici un zoom des 8 nouveaux modèles de Mac que vous retrouverez dans la liste réactualisée des anciens produits d’Apple.

La liste des produits obsolètes d'Apple est connue

Apple continue d’actualiser son catalogue avec une série de nouveaux ordinateurs Mac. Logiquement, tout ce qui est obsolète ou considéré comme tel ne devrait plus figurer dans la liste en question. Autrement dit, les utilisateurs devraient éviter de les utiliser ou de les acheter. Une fois sorti du catalogue, l’appareil devient tout simplement inéligible pour une éventuelle réparation. Cette pratique est aussi justifiée par le fait que la technologie évolue très rapidement et les modèles de plus de 5 ans peuvent vite devenir obsolètes. Cela ne signifie pas que vous devez automatiquement vous débarrasser de votre machine. Néanmoins, attendez-vous à ce qu’elle soit par exemple moins performante que le MacBook Air M2, qui est capable de se recharger lui-même.

Voici les 8 nouveaux Mac qui meubleront désormais la liste des produits obsolètes de la marque à la pomme :