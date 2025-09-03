Cette version de l’iPhone 17 promet de battre des records d’autonomie et de vous en mettre plein la vue

L’iPhone 17 pourrait bien corriger certains points faibles des modèles actuels. Une fuite évoque des améliorations ciblées sur l’écran et l’autonomie.

Comme chaque année, la rentrée marque un moment important pour Apple. La société organise sa traditionnelle keynote pour présenter ses nouveaux produits, dont la star reste l’iPhone. En 2025, l’événement portera le slogan “Awe Dropping”, que la version française a traduit par “Wow en vue”. Un message clair : la marque à la pomme veut frapper fort, autant sur le fond que sur la forme. Ce rendez-vous, toujours très attendu, attire des millions de spectateurs dans le monde entier.

La conférence d’Apple aura lieu le mardi 9 septembre à 19h. D’après les dernières informations, les modèles iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max bénéficieraient de nombreuses améliorations. Le design du bloc photo évoluerait, et iOS 26 introduirait une nouvelle interface appelée Liquid Glass. Mais ce sont surtout les performances d’affichage et l’autonomie qui marquent un vrai bond en avant cette année. À cela s’ajouteraient des optimisations internes pensées pour mieux gérer les conditions d’utilisation extrêmes, comme la chaleur ou l’ensoleillement.

L’iPhone 17 Pro va gagner en endurance et devenir plus lisible au soleil

Selon le leaker Instant Digital, l’écran de l’iPhone 17 Pro serait bien plus lumineux que les générations précédentes. Cela faciliterait l’utilisation du smartphone en plein soleil, un point souvent critiqué sur les anciens modèles. Le taux de rafraîchissement resterait élevé, mais les pertes de fluidité dans les jeux intensifs seraient réduites grâce à un nouveau système de refroidissement. Ce dernier améliorerait aussi les performances lors de l’enregistrement de vidéos 4K à 60 images par seconde, même en été.

Autre avancée importante : l’autonomie. L’iPhone 17 Pro Max pourrait embarquer une batterie dépassant les 5 000 mAh, une première pour un smartphone de la marque. Apple miserait sur une optimisation globale du matériel et des composants pour proposer les iPhone les plus endurants jamais conçus. Cela permettrait d’étendre l’usage intensif sur une journée entière sans recharge. Toutes ces informations restent à confirmer lors de la keynote, qui devrait également dévoiler l’iPhone 17 Air, les nouvelles Apple Watch et les AirPods Pro 3. Le rendez-vous est donné dans moins d’une semaine.