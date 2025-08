La batterie de l’iPhone 17 Air vient de leaker, ça fait peur pour l’autonomie

L’iPhone 17 Air pourrait bien battre tous les records… mais pas forcément dans le bon sens. Une fuite montre une batterie plus petite que jamais pour un iPhone. Apple joue la carte de la finesse, au risque de plomber l’autonomie.

La course à la finesse ne faiblit pas dans l’industrie des smartphones. De plus en plus de modèles misent sur des designs compacts et épurés, quitte à réduire certains composants internes. L’enjeu est clair : proposer un téléphone aussi fin que performant, sans compromettre les fonctions essentielles. Mais cette stratégie impose des choix radicaux, notamment sur l’autonomie.

L’iPhone 17 Air illustre parfaitement cette tendance. Selon le leaker MajinBuOfficial, Apple prépare un modèle doté d’une batterie de seulement 2 900 mAh, logée dans un boîtier en acier. Ce composant inédit, particulièrement fin, mesure 2,49 mm d’épaisseur. Il s’agit d’un prototype, mais les informations confirment un format jamais vu dans la gamme. Une première fuite en mai annonçait déjà une capacité autour des 2 800 mAh, et ces nouveaux détails semblent malheureusement la confirmer.

Apple insère une batterie de 2 900 mAh dans un châssis en acier de 2,49 mm sur l’iPhone 17 Air

Cette batterie utilise une coque en acier similaire à celle de l’iPhone 16 Pro. Ce matériau améliore la dissipation thermique tout en augmentant la solidité. Il permettrait aussi une meilleure intégration des composants internes. Le module présente une finition soignée avec des bords soudés et de nouveaux adhésifs. Ces éléments facilitent le démontage et le remplacement, dans un souci de maintenance simplifiée. Cette approche vise à compenser les contraintes mécaniques liées à la finesse extrême du téléphone. Reste à voir si ces choix suffiront à garantir une autonomie décente.

Avec ses 2 900 mAh, l’iPhone 17 Air se positionne donc très en dessous des standards actuels. À titre de comparaison, le Galaxy S25 Edge, également très fin, embarque 3 900 mAh. L’iPhone 16 Plus, lancé à 1 119 € en France, dispose quant à lui de 4 700 mAh. L’iPhone 17 Air risque donc de proposer une autonomie réduite malgré l’optimisation logicielle d’Apple. D’autant que son grand écran proche des 7 pouces pourrait accentuer la consommation énergétique. Ce choix technique confirme une orientation assumée vers le design, quitte à réduire les performances sur l’endurance.