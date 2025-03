iPhone 17 Air : sa fiche technique se précise avant son lancement cet automne

Une nouvelle fuite lève le voile sur le futur iPhone 17 Air. Ce modèle, qui remplacerait l’iPhone 16 Plus, se positionnerait comme une alternative minceur dans la gamme 2025.

Selon des informations partagées par le informateur @OreXda, relayées par Notebookcheck, l’iPhone 17 Air disposerait d’un écran de 6,7 pouces avec une définition de 2796 x 1290 pixels. L’appareil intégrerait un capteur principal unique de 48 MP et une caméra frontale de 12 MP, accompagnés d’un stockage de base de 128 Go. Des caractéristiques qui le placent en milieu de gamme face à l’iPhone 17 Pro Max, équipé d’un écran légèrement plus large (6,9 pouces, 2868 x 1320 pixels), d’un triple capteur photo et d’un stockage minimal de 256 Go.

Le principal atout de l’iPhone 17 Air résiderait dans son design ultrafin, avec une épaisseur annoncée à 5,59 mm. Une réponse directe aux tendances du marché, marqué par des modèles comme l’Oppo Find N5 ou le Samsung Galaxy S25 Edge. Malgré les craintes liées à l’autonomie, Apple miserait sur une batterie haute densité, l’absence de capteur ultra grand-angle (libérant de l’espace interne) et son modem C1 économe pour optimiser l’endurance.

Un pari entre élégance et fonctionnalités

Si les spécifications techniques n’innovent pas radicalement, l’iPhone 17 Air se distinguera par son positionnement. Son module photo unique, logé dans une bande saillante traversant la coque arrière, contrastera avec les versions Pro. Les performances devraient suivre les mises à niveau habituelles des puces Apple, mais le prix reste incertain. La firme pourrait opter pour un tarif inférieur à l’iPhone 16e (599 $), élargissant ainsi son spectre client.

Les rumeurs évoquent une annonce en septembre 2025, avec une commercialisation peu après. L’iPhone 17 Air incarnerait une stratégie duale : séduire les adeptes de designs épurés tout en préparant le terrain pour un futur iPhone pliable, partageant probablement des composants clés comme la batterie haute densité.

Apple espère probablement que les consommateurs apprécieront cette stratégie visant à diversifier son offre, entre l'entrée de gamme (iPhone 16e) et l'ultra-haut de gamme (Pro Max). Reste à voir si son équilibre entre finesse et autonomie convaincra, dans un marché toujours plus exigeant sur l’ergonomie et la polyvalence.