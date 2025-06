L’iPhone 17 Air surprend avec une caméra frontale jamais vue à cet endroit

Apple prépare un iPhone plus fin que jamais. Mais pour y arriver, la marque pourrait devoir revoir certains éléments clés. Une fuite soulève déjà une étrange modification à l’avant du smartphone.

Chaque génération d’iPhone s’accompagne de son lot de rumeurs et de fuites. En amont des lancements, des détails techniques circulent, parfois par des fabricants d’accessoires ou via des images floues de prototypes. Apple, malgré son culte du secret, ne peut pas toujours empêcher ces informations de circuler. En 2025, les regards se tournent déjà vers l’iPhone 17, et surtout vers une possible nouvelle variante baptisée “Air” ou “Slim”.

Ce modèle inédit promet d’être le plus fin jamais conçu par Apple, avec une épaisseur qui pourrait descendre sous la barre des 6 mm. Une finesse extrême qui oblige à repenser l’agencement interne des composants. Une fuite récente, repérée par Majin Bu, issue d’un lot de protections d’écran suggère justement un détail troublant : sur l’iPhone 17 Air, le capteur frontal ne serait plus situé à droite de l’encoche dynamique, mais à gauche. Un changement inédit dans la gamme, et probablement dicté par des contraintes techniques internes.

L’iPhone 17 Air déplacerait sa caméra frontale pour pouvoir rester ultra-fin

Cette différence a été repérée sur une photo montrant quatre protections d’écran, étiquetées iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max et 17 Air. Sur les trois premiers modèles, le capteur selfie reste à droite du module Dynamic Island, comme c’est le cas depuis l’iPhone 14 Pro. En revanche, la version Air affiche un positionnement à gauche. Le changement est discret, mais il pourrait trahir une réorganisation complète de l’intérieur du smartphone pour permettre un design bien plus compact que les autres modèles de la gamme.

Cette fuite s’ajoute à d’autres images publiées récemment, dévoilant le nouveau design arrière de la gamme iPhone 17. Selon ces visuels d’unités factices, les capteurs photo seraient désormais logés dans une bande horizontale occupant presque toute la largeur du dos, à l’exception du modèle de base. Apple semble donc opérer un tournant esthétique important. Après un iPhone 16 Pro très conservateur côté design, la marque pourrait enfin proposer une rupture visuelle plus marquée avec la génération suivante.

L’iPhone 17 Air serait ainsi le modèle le plus radical de la gamme.