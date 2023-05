L’iPhone 16 Ultra fuite, les stations de recharge Lidl affichent un prix imbattable, c’est le récap

Les stations de recharge Lidl affichent un prix imbattable, les iPhone 15 Pro Max et 16 Ultra sont déjà en fuite et une fonctionnalité bien pratique va arriver prochainement sur Microsoft Teams. C’est le récap du 23 mai 2023.

C’est l’heure du grand récap du 23 mai 2023 et aujourd’hui, on a des stations pas chères pour votre voiture électrique, une fonctionnalité bien pratique qui va faire son chemin sur une célèbre application de discussion et un téléphone très attendu qui fuite déjà. Attachez-vos ceintures, c’est parti !

L’iPhone 16 Ultra fuite déjà sur le net

L’iPhone 15 Pro Max ainsi que l’iPhone 16 Ultra ont déjà fuité sur le net par le biais du site 9to5Mac. Si le premier est attendu pour cette année, le second ne devrait pas arriver avant septembre 2024. L’iPhone 16 Ultra devrait inaugurer un nouveau format avec une diagonale mouse costaud de 6,9 pouces. Ce serait l'iPhone le plus grand jamais conçu ! La sortie étant loin, très loin d’être imminente, Apple pourrait revenir sur ses projets.

A lire – L’iPhone 15 Pro Max et 16 Ultra dévoilent leurs dimensions gargantuesques dans ce rendu

Lidl se lance dans la recharge électrique et c’est super avantageux

Comme toutes les marques de grande distribution, Lidl a lancé ses stations de recharge pour les voitures électriques. Si vous en avez une, vous auriez tort de vous en priver ! Les prix y sont en effet très avantageux : 12 euros pour une recharge de 30 kWh en moyenne, soit un tarif qui fluctue entre 0,40 €/kWh et 0,44 €/kWh. Seuls les superchargeurs de Tesla font mieux.

A lire – Lidl : les stations de recharge sont à un prix imbattable, seulement 12€ pour 30 KWh

Microsoft Teams ajoute enfin cette fonctionnalité bien pratique

Microsoft Teams va prochainement accueillir une toute nouvelle fonctionnalité : la possibilité de partager un lien qui conduit vers une citation de la discussion. Cela permettra de remettre facilement en avant une déclaration sans à avoir remonter tout l’historique de la conversation. Elle devrait arriver dans le courant du mois de juin. Pour rappel, Teams va aussi avoir le droit à un gros lifting dans le courant de l’année.

A lire – Microsoft Teams va bientôt inclure cette fonctionnalité très pratique