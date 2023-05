La Suède accuse les tablettes de faire chuter le niveau des élèves et veut revenir aux bonnes vieilles méthodes

Après avoir fait le pari du numérique dans les établissements scolaires du royaume, la Suède s'apprête à revenir aux bons vieux manuels. Selon le gouvernement de centre-droit, qui s'appuie sur plusieurs études médicales, les tablettes sont en partie responsables de la baisse du niveau globale des élèves.

Depuis cinq ans maintenant, la Suède a décidé de mettre le numérique au centre de l'éducation. En effet et comme le dicte une directive du ministère suédois de l'Education, l'idée est de former des générations à devenir des utilisateurs aguerris du numérique dès le plus jeune âge.

Voilà pourquoi les jeunes suédois, et ce dès la crèche, se retrouvent avec des iPad dans les mains. Attention toutefois, il ne s'agit pas de consommer bêtement des contenus YouTube sur une tablette. Comme l'expliquait ce professeur suédois dans un reportage de la radio suisse RTS info, on forme les enfants à l'utilisation de ces outils numériques. On leur apprend notamment à prendre des photos, à faire du montage tandis qu'ils découvrent dès 5 ans les bases de la programmation.

Seulement et depuis quelques mois, cette stratégie est remise en question par le nouveau gouvernement de centre-droit, et plus précisément par Lotta Edholm, l'actuelle ministre de l'Education.

La Suède fait machine arrière sur le numérique à l'école

Ce 15 mai, la responsable politique a enterré la stratégie de l'agence nationale de l'enseignement scolaire en faveur de la poursuite du numérique, tout juste présentée en décembre 2022. Comme le précisent nos confrères du Monde, la ministre avait déjà manifesté ses craintes contre cette mesure dans une tribune publiée dans le journal Expressen.

Selon ses mots, elle décrivait l'usage du numérique dans les écoles primaires comme une “expérimentation” et pointait du doigt “l'attitude dépourvue d'esprit critique qui considérait, avec désinvolture, la numérisation comme bonne, quel que soit son contenu”. Elle est allée encore plus loin en accusant cette stratégie d'avoir conduit à la “mise à l'écart” des manuels scolaires.

Résultat, le gouvernement suédois veut faire machine arrière. 60 millions d'euros vont être mis sur la table dès 2023 afin de financer le retour des manuels au sein des établissements scolaires du pays. 44 millions d'euros supplémentaires seront débloqués pour 2024 et 2025, avec un objectif simple mais ambitieux : un manuel par élève et par matière.