Nouvelle priorité chez Apple, l’iPhone 17 misera tout sur sa finesse

Apple veut réduire l'épaisseur de ses appareils premium, à commencer par l'iPhone 17 de 2025. Quitte à faire quelques concessions ailleurs ?

Alors que nous savons déjà presque tout de l'iPhone 16 attendu cet automne, son successeur fait déjà parler de lui. Pour les modèles de 2025, Apple aurait pour objectif de retravailler le design de ses appareils afin de les rendre sensiblement plus fins.

Selon la newsletter Power On de Mark Gurman, publiée par Bloomberg, l'iPhone 17 et ses variantes devraient subir une sérieuse cure d'amaigrissement. La marque à la pomme a déjà frappé fort il y a quelques semaines en proposant un iPad Pro M4 ultra fin (encore plus que l'iPad Air), elle voudrait désormais opérer un changement similaire pour son produit le plus emblématique.

Finesse et légèreté, le nouveau motto d'Apple ?

Il faut dire qu'au cours des dernières années, les produits d'Apple ont pris de l'embonpoint. Quand, par exemple, l'iPhone 14 Pro Max présentait une épaisseur de 7,9 mm, l'iPhone 15 Pro Max passait lui à 8,3 mm. Et avant eux, l'iPhone 13 Pro Max et l'iPhone 12 Pro Max étaient épais de respectivement 7,7 mm et 7,4 mm. Le modèle d'iPhone le plus haut de gamme a donc gagné presque 1 mm d'épaisseur en quelques années. Cela a notamment permis au fabricant américain d'intégrer des batteries à plus forte capacité, ainsi que des capteurs photo plus imposants.

Si l'on en croit les informations du réputé Mark Gurman, Apple ambitionne de se démarquer sur le marché en proposant des appareils pionniers en matière de finesse et de légèreté. L'iPhone 17 ne serait d'ailleurs pas le seul produit visé par cette stratégie. La firme de Cupertino serait également en train de développer un MacBook Pro et une Apple Watch adoptant la même approche.

Reste à savoir si Apple va réussir son pari sans trop faire de compromis. Nous savons que l'entreprise envisage de doter ses mobiles d'une batterie dotée d'une plus forte densité énergétique, permettant de conserver une même capacité en réduisant la taille de l'accumulateur. L'iPhone 16 Pro Max devrait en profiter, et potentiellement tous les modèles de la série d'iPhone 17. En ce qui concerne les capteurs photo, il s'agit d'une contrainte de design importante, et nous sommes bien curieux de savoir comment Apple va réussir, ou non, à la contourner.

Source : Bloomberg