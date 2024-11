L’iPhone 15 passe à 669 €, il n’a jamais été aussi peu cher !

Vous cherchez un nouveau smartphone et l’iPhone 15 vous fait de l’oeil ? Vous pouvez actuellement l’acheter à son prix le plus bas jamais vu ! Il est actuellement en promotion à 699 € sur Rakuten. Mais avec ce code, vous pouvez l’obtenir encore moins cher à 669 € seulement. Vite, profitez-en avant la rupture de stock.

À l’approche du Black Friday, de nombreuses enseignes et revendeurs cassent le prix des produits high-tech. Les smartphones n’y échappent pas. Vous trouverez ainsi l’iPhone 15 à un prix défiant toute concurrence sur Rakuten. Alors qu’il est toujours en vente à 869 € dans sa version de 128 Go sur le site officiel d’Apple, vous pouvez l’avoir à 669,99 € en utilisant le code CLUBR30. Attention, à ce prix-là, cette offre ne va pas rester très longtemps disponible. Ne tardez donc pas pour en profiter.

L’iPhone 15 est à prix sacrifié juste avant le Black Friday

Les smartphones Apple ne sont pas réputés pour être les moins chers du marché. Mais grâce aux promotions, vous pouvez vous équiper à prix réduit. L’iPhone 15 dans sa version de 128 Go est actuellement proposé à 669,99 € en utilisant le code CLUBR30. Offrez-vous le haut de gamme à prix défiant toute concurrence !

L’iPhone 15 est un modèle premium équipé de la puissante puce A16 Bionic. Il embarque également un bel écran Super Retina XDR de 6,1 pouces. La dalle, d’une résolution de 2 556 x 1 179 pixels, profite d’un taux de rafraichissement de 60 Hz.

Côté photo, ce smartphone est doté doté de deux capteurs à l’arrière. On retrouve ainsi un objectif principal de 48 MP et un ultra grand-angle de 12 MP. À l’avant, l’iPhone 51 dispose aussi d’un capteur de 12 MP.

Pour la partie autonomie, la batterie de 2775 mAh offre une utilisation qui peut atteindre les 20 heures en lecture vidéo. Et comme l’iPhone 15 est compatible MagSafe et avec le protocole Qi, vous pouvez le recharger avec le port USB-C qui remplace le port Lightning des précédentes générations.

