L’iPhone 15 est de retour à prix sacrifié pour les Ventes Flash, vite !

Les belles offres sur les iPhone sont rares. Le plus souvent, pour s’offrir un smartphone de la marque à la pomme pas cher, il faut se tourner vers un appareil reconditionné. Mais pas cette fois-ci ! Pendant les Ventes Flash Amazon, vous pouvez trouver un iPhone 15 neuf à prix sacrifié. Mais attention car les stocks sont limités !

Chaque année au Printemps, Amazon propose une semaine de promotions exceptionnelles sur son site. Du 25 mars au 31 mars 2025, c’est la course aux bonnes affaires pour trouver les meilleures Ventes Flashs disponibles.

Pour ce premier jour des Ventes Flash de Printemps, on vous a trouvé une très belle offre sur l’iPhone 15 dans sa version 128 Go. Normalement en vente au prix conseillé de 869 euros, il bénéficie actuellement d’une baisse de prix de 15% pour passer à seulement 738 euros. Mais attention car seule la version noire est disponible à ce prix mini et il ne fait aucun doute que le stock va être pris d’assaut. En plus, Amazon oblige, la livraison est gratuite en quelques jours.

L’iPhone 15 à prix mini sur Amazon

L’iPhone 15 est un smartphone haut de gamme avec des caractéristiques techniques de pointe. Il est ainsi équipé de la puissante puce A16 Bionic qui offre des performances fluides et une efficacité énergétique optimisée.

Comme toujours chez Apple, l’écran est un bijou. Il s’agit d’une dalle Super Retina XDR de 6,1 pouces affiche une résolution de 2 556 x 1 179 pixels. Elle offre une qualité d’image remarquable. Avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, l’affichage reste fluide et précis.

Côté photographie, l’iPhone 15 se dote d’un double module photo à l’arrière. On retrouve un capteur principal de 48 Mégapixels qui capture des images détaillées et lumineuses, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 Mégapixels pour des prises de vue élargies. À l’avant, la caméra de 12 Mégapixels garantit des selfies nets et détaillés.

En ce qui concerne l’autonomie, sa batterie de 2 775 mAh lui permet de tenir jusqu’à 20 heures en lecture vidéo, ce qui est largement suffisant pour une journée entière d’utilisation.

Pour la partie connectique, l’iPhone 15 a été le premier modèle d’iPhone à abandonner le port Lightning au profit d’un port USB-C, offrant ainsi une plus grande flexibilité pour la recharge et le transfert de données. En plus, vous bénéficiez de la recharge sans fil MagSafe compatible avec le protocole Qi.