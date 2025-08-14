L’iPhone 15 est bradé et il n’a jamais été aussi peu cher, vite !

Pour s’offrir un iPhone récent, il faut généralement débourser une fortune. CertiDeal affiche une excellente alternative en proposant des iPhone reconditionnés en France et garantis 24 mois. En ce moment, l’iPhone 15 est bradé à 504,99 € seulement. C’est une aubaine sachant que ce modèle avec un espace de stockage de 128 Go est sorti à 869 € !

Vous souhaitez acheter un nouveau smartphone mais votre budget ne vous permet pas d’acheter le dernier smartphone ? En choisissant un modèle plus ancien mais qui garde des caractéristiques avancées, vous pouvez faire une très belle affaire.

Si vous attendez une bonne offre pour craquer, ce bon plan est fait pour vous ! L’iPhone 15 est actuellement proposé par CertiDeal à 504,99 €, soit 42 % de moins que son prix de lancement. Il s’agit d’un modèle reconditionné et garanti 24 mois.

CertiDeal : une référence française du reconditionné

Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à opter pour les smartphones reconditionnés car ils sont plus économiques et c’est un choix plus écologique. CertiDeal a réussi à s’imposer sur le marché très concurrentiel des appareils reconditionnés en proposant des iPhone à un bon prix sans faire de compromis sur la qualité.

Le reconditionnement est directement fait en interne et sans intermédiaire par les experts de CertiDeal. Les smartphones sont vérifiés plusieurs fois pour s’assurer de leur bon fonctionnement, puis ils sont vendus avec une garantie de 24 mois. Vous bénéficiez également d’un essai de 21 jours, avec remboursement en cas d’insatisfaction.

Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone 15 ?

L’iPhone 15 est aujourd’hui encore doté de caractéristiques de haute volée. Ça reste un smartphone performant qui n’a pas à rougir de la concurrence.

Sous le capot, on retrouve la puce A16 Bionic, reconnue pour sa rapidité et son efficacité. Son écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, affichant une résolution de 2 556 x 1 179 pixels à 60 Hz, offre des images contrastées et un rendu fluide.

Côté photo, le smartphone embarque un capteur principal de 48 Mpx pour des clichés détaillés et lumineux, ainsi qu’un ultra grand-angle de 12 Mpx pour les prises de vue panoramiques. La caméra frontale de 12 Mpx assure quant à elle des selfies nets et précis même avec une luminosité faible.

Enfin, avec sa batterie de 2 775 mAh, vous pouvez utiliser votre iPhone 15 durant 20 heures en lecture vidéo, soit largement de quoi tenir la journée. Le modèle abandonne par ailleurs le port Lightning pour un connecteur USB-C, et prend en charge la recharge sans fil MagSafe ainsi que le standard Qi.