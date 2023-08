L’iPhone 15 apportera son lot d’améliorations, une nouvelle barre de navigation semi-permanente dans le Google Play Store, c’est le récap’ de la semaine

Que sait-on du futur iPhone 15, le Google Play Store se dote d’une barre de navigation semi-permanente, le malware SafeChat met en danger vos données personnelles contenues dans vos applis de messagerie sécurisée, c’est le récap’ de la semaine.

Si vous utilisez un Android, une bonne et une mauvaise nouvelle : alors que le Google Play Store reçoit une nouvelle barre de navigation semi-permanente, une fausse application baptisée SafeChat met en danger vos conversations et données conservées dans vos applis telles que Messenger, Telegram, Signal ou encore WhatsApp. Alors que la future génération d’iPhone pourrait débarquer avec son lot d’améliorations, on vous partage le nouveau top 10 d’AnTuTu des smartphones les plus puissants du mois de juillet.

Windows 11 : les fonctions secrètes rendues publiques par erreur

C’est au cours de sa « chasse au bugs » que Microsoft a malencontreusement partagé son outil StagingTool.exe, l’outil interne de Microsoft qui permet d’activer les fonctions cachées de Windows 11. Alors qu’elles sont normalement destinées au programme Insiders, les fonctionnalités non-officielles ont donc été rendues publiques. Microsoft a rapidement supprimé l’accès à StagingTool mais de nombreux internautes ont eu le temps de télécharger le logiciel.

Lire : Windows 11 : Microsoft révèle par erreur comment activer les fonctions cachées

Méfiez-vous du malware SafeChat

La firme de cybersécurité CYFERMA a repéré un dangereux malware qui s’attaque directement à vos conversations privées, contenues dans des applications telles que WhatsApp, Messenger ou Telegram. En effet, il s’agit d'une fausse appli de messagerie sécurisée, baptisée SafeChat, qui récolte vos données de messageries Android pour les partager aux pirates.

Lire : WhatsApp, Messenger, Signal, Telegram : cette fausse application Android vole toutes vos conversations

Une nouvelle barre de navigation dans le Google Play Store

Une nouvelle barre de navigation semi-permanente fait son apparition dans le Google Play Store, venant remplacer la barre inférieure à trois onglets actuelle. L’idée du géant américain est certainement de faciliter la navigation au sein de l’application, même si certains utilisateurs habitués pourraient ne pas apprécier un tel changement. À ce jour, seuls quelques utilisateurs du Google Play Store sur Android ont accès à cette barre de navigation test.

Lire : Android : le Google Play Store se dote d’une nouvelle barre de navigation, voici ce qui change

Découvrez le classement AnTuTu des smartphones les plus puissants du mois de juillet

Qui dit nouveau mois, dit nouveau top 10 des smartphones les plus puissants du moment selon AnTuTu. Le célèbre benchmark mobile a partagé son classement, principalement composé d’appareils dotés de la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. C’est le Nubia Redmagic 8S Pro qui arrive en tête, suivi du iQOO 11S et du Vivo X90 Pro+. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir le top 10 des smartphones les plus puissants du mois de juillet 2023.

Lire : AnTuTu dévoile le top 10 des smartphones Android les plus puissants de juillet 2023

Des nouvelles du très attendu iPhone 15

Si l’on en croit les propos du célèbre journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, la prochaine génération d’iPhone devrait s’accompagner d’un grand nombre d’améliorations importantes et constituer une petite révolution dans l’univers des iPhone. En effet, l’iPhone 15 pourrait adopter un écran sans bord, et les modèles Pro pourraient être dotés de bords en titane. La prochaine génération devrait également être beaucoup plus puissante et offrir une partie photo encore améliorée.

Lire : L’iPhone 15 sera une petite révolution dans le monde des iPhone, voici pourquoi

Nos tests de la semaine

Galaxy Z Flip 5 : grande puissance mais petite autonomie

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone pliable élégant, léger et compact, vous pourriez être séduit par le Galaxy Z Flip 5, à condition d’avoir le budget pour vous offrir ce « téléphone à clapet ». On adore son écran externe, sa dalle principale et sa belle puissance. Attention, le Z Flip 5 n’est pas exempt de défauts, notamment au niveau de l’autonomie qui est très décevante pour un smartphone de ce prix. Côté photo, même constat, la qualité des clichés n'est pas toujours au rendez-vous. Si vous êtes un joueur, notez également que l’appareil a tendance à chauffer en jeu.

Lire : Test Galaxy Z Flip 5 : loin d’être un flop