Zoom, l’application de télétravail par excellence, demande à ses employés de revenir au bureau

L'entreprise à l'origine de Zoom, logiciel de visioconférence favorisant le télétravail, demande à ses employés de revenir au bureau au moins deux fois par semaine. Une décision étonnante pour la firme qui a connu une croissance explosive pendant la pandémie de 2020.

En 2020, quand la pandémie de COVID-19 touche le monde entier, le télétravail devient une nécessité. Des entreprises sortent alors leur épingle du jeu en devenant des références de ce nouveau mode de vie professionnelle. Parmi elles, Zoom, qui développe un logiciel de visioconférence aujourd’hui archiconnu. Les débuts sont un peu difficiles, surtout au niveau des fuites de données personnelles, mais au final, le programme s'impose et la firme se développe très rapidement.

La crise passée, de nombreuses entreprises demandent à leurs employés de revenir totalement ou partiellement dans leurs locaux. Certaines comme Amazon ne lésinent pas sur les moyens pour forcer la fin du télétravail. Chez Zoom en revanche, c'est logiquement la norme. En 2022, moins de 2 % des salariés de la firme travaillent en présentiel. Sauf que l'état de grâce semble bel et bien terminé : Zoom exige que certains de ses employés retournent au bureau. Ironie quand tu nous tiens.

Zoom demande à ses employés de revenir au bureau au moins deux fois par semaine

Tous les salariés vivants dans un rayon de 80 km d'un bureau de Zoom devront y être présents au moins 2 fois par semaine. Un porte-parole explique que la société “croit qu'une approche hybride structurée […] est plus efficace pour Zoom”. La nouvelle surprend, surtout qu'elle n'est pas clairement motivée. Pourquoi une “approche hybride” serait “plus efficace” ? Zoom ne précise pas non plus combien de personnes sont concernées par cette nouvelle mesure.

Avec la reprise progressive du travail en présentiel pour de nombreuses entreprises à travers le monde, le logiciel de visioconférence n'est plus aussi indispensable qu'avant. Effectivement, depuis 2021, la croissance de Zoom a diminué et ses actions ont perdu beaucoup de valeur, 480 $ au plus haut contre environ 70 $ en juillet dernier. On suppose donc que cette décision est liée à la situation économique de la boîte, mais pour l'instant, elle ne confirme pas une telle hypothèse.

