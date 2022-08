L’iPhone 14 montre son design, la Xbox Series S gagne en puissance, c’est le récap

Le prochain iPhone continue de fuiter de partout, la console de Microsoft connait un regain de puissance et la montre connectée de Samsung montre le bout de son cadran, c’est le récap !

La première semaine du mois d’août a été fidèle à elle-même, c’est-à-dire calme. Mais cela ne signifie pas que nous n’avons pas traqué les actus pour vous ! C’est l’heure du récap de la journée du vendredi 5 août 2022. Au menu, un smartphone qui fuite encore et toujours, une montre connectée Samsung et une console qui a le droit à un petit boost bienvenu.

L’iPhone 14 Pro fuite encore et toujours

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro devraient être dévoilés dans le courant du mois de septembre et les usines sont déjà à l’œuvre pour sortir les produits à temps. Un célèbre leaker a diffusé une photo de la façade du modèle Pro. On y constate que l’encoche a disparue, remplacée par un poinçon ainsi que par une « pilule » dédiée à Face ID. Ce n’est pas ce qu’on pourrait appeler un scoop, étant donné que cette info est en fuite depuis quelques semaines déjà, mais on peut dire que ça tend à confirmer les précédents leaks.

Lire – L’iPhone 14 Pro devrait bien avoir le droit à un tout nouveau design

La Xbox Series S devient plus puissante pour les développeurs

La Xbox Series S n’a pas la puissance de sa grande sœur, la Series X. Elle est effet bloquée à 1440p au maximum et est en-dessous en termes de performances. Une donnée qui inquiète énormément les développeurs. Microsoft a entendu leur demande et leur a fourni un nouveau kit de développement. Si la console reste la même, les dev peuvent maintenant puiser dans un peu plus de mémoire afin d’avoir davantage de puissance sous le pied. De quoi permettre d’afficher de meilleurs graphismes, mais aussi de faciliter le travail des créateurs.

Lire – La Xbox Series S est désormais plus puissante et affiche de meilleurs graphismes en jeu

Les Galaxy Watch 5 n’ont plus aucun secret

Les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro de Samsung seront présentées le 10 août prochain lors d’un événement Unpacked. Nous n’utilisons même plus le conditionnel : il y a eu tellement de fuites que nous savons déjà tout ! La dernière en date n'a pas fait dans la demie mesure. Visuel, fiche technique, taille, prix, connectivité, le site WinFuture a tout balancé sur les Internet. Bref, il ne faudra pas s’attendre à des surprises concernant les montres connectées lors de la conférence.

Lire – Galaxy Watch 5 et 5 Pro : on sait tout des nouvelles montres connectées de Samsung