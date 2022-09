L’Internet français est un gros pollueur, Windows 11 22H2 et Nvidia ne s’entendent pas, c’est le récap !

Une étude très inquiétante annonce que l’Internet français est très très polluant, la mise à jour Windows 11 22H2 et certaines cartes Nvidia ne font pas bon ménage, la police anglaise a arrêté le responsable du piratage de GTA 6, c’est l’heure du récap !

Les sites Internet français sont de mauvais élèves en matière d’environnement

On ne le sait que trop peu, mais surfer sur Internet a un prix au niveau environnemental. À force d’empiler les images et les vidéos, les pages Web actuelles sont toujours plus lourdes. Selon un rapport récent du Sénat, le numérique est responsable aujourd'hui de 2 % des émissions de gaz à effet de serre. Autre chiffre choc : une page Web pèse 155 fois plus lourd qu’il y a dix ans. Le doomscrolling n’a jamais aussi bien porté son nom.

La mise à jour Windows 11 22H2 provoque des baisses de framerate sur les cartes Nvidia

Microsoft est très fier de la dernière mise à jour de Windows 11 2022 . Si les améliorations apportées par le nouvel OS satisfont la majorité des utilisateurs, certains possesseurs de carte graphique Nvidia ont constaté d’importantes baisses de framerate durant leurs séances de jeu. Une expérience rédhibitoire vite réglée par un downgrade vers la version précédente de Windows 11, en attendant un patch de Microsoft… ou de Nvidia.

La police a arrêté le responsable du piratage de GTA 6, et c’est un adolescent

Le piratage de GTA 6 a retenti comme un coup de tonnerre sur le monde du jeu vidéo il y a à peine une semaine. C’est tout le temps qu’il aura fallu à la police anglaise, aidée en cela par le FBI, pour trouver le responsable présumé de cette cyberattaque. Il s’agit d’un adolescent, membre du groupe de hackers Lapsus$. L’enquête et les interrogatoires suivent leur cours dans ce qui s’annonce comme un feuilleton policier technologico-judiciaire fascinant.

