Windows 11 : la mise à jour 22H2 cause de gros soucis aux possesseurs de cartes Nvidia

La mise à jour 22H2 de Windows 11 et disponible et certains utilisateurs ne sont pas vraiment satisfaits. En effet, il semblerait qu’elle cause certains soucis pour ceux qui disposent d’une carte graphique Nvidia.

La mise 22H2 de Windows 11 est sortie et elle apporte de nombreuses améliorations, comme la compatibilité avec les applications Android. Mais certains utilisateurs ont remarqué quelques soucis bien gênants causés par l’upgrade.

Comme le note Bleeping Computer, de plus en plus d’utilisateurs de Reddit se plaignent de soucis de performances depuis cette mise à jour. Ils ont tous un point commun : ils disposent d’une carte graphique Nvidia dans leur ordinateur.

La mise à jour 22H2 de Microsoft cause des soucis aux joueurs

Il semblerait qu’en jeu, la nouvelle version de l’OS voit ses performances CPU drastiquement baisser en pleine partie, causant des baisses de framerate, voire des plantages : “J’assiste à des ralentissements insensés dans mes jeux. Mon usage du CPU a baissé significativement, passant de 80% à 5 %. Les jeux sont quasiment injouables”, écrit cet utilisateur. “J’ai d’énormes ralentissements quand je joue. Mon est PC flambant neuf. Intel Core i9-12900K, 3080 Ti. S’il vous plait, corrigez ça”, clame un autre.

C’est un problème très gênant qu’il est toutefois facile de corriger. En effet, en revenant sur la version précédente de Windows 11, les soucis disparaissent aussi rapidement qu’ils étaient apparus. C’est donc bien la mise à jour 22H2 qui est à pointer du doigt.

Microsoft a annoncé avoir lancé une enquête afin de déterminer la cause du problème. Manuel Guzman de chez Nvidia a aussi déclaré être au courant du souci et demande aux utilisateurs de Reddit de lui donner des détails supplémentaires si possible.

À lire aussi – Windows 11 22H2 : l’ISO est disponible, voici comment le télécharger

Le souci semble répandu, mais pas systématique. À la rédaction, nous n’avons pas constaté de problèmes particuliers en jeu depuis la mise à jour. Si vous en êtes victime, nous vous conseillons donc de revenir sur la version précédente de Windows (faisable à partir des paramètres) et d’attendre quelques jours que tout soit réglé.

Pour rappel, la mise à jour 22H2 n’est pas encore disponible pour tous, le déploiement se faisant par roulements. Vous pouvez toutefois la télécharger manuellement en utilisant l’ISO de Windows 11.

Source : Bleeping Computer