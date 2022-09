GTA 6 : la police arrête le hacker présumé, c’est un ado de 17 ans !

Tout va plus vite dans le monde du jeu vidéo, même la police. Un adolescent a été arrêté hier soir dans le sud de l'Angleterre dans le cadre de l'enquête sur le piratage des serveurs de Rockstar Games qui s'est déroulé il y a à peine une semaine. Le jeune homme serait un membre du groupe de hackers Lapsus$, qui fait décidemment beaucoup parler de lui en ce moment.

La collaboration entre le FBI et la police anglaise aura été fructueuse et tout sera donc allé très vite. Ce n’est encore qu’une rumeur, mais elle fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Le hacker responsable du piratage de GTA 6 la semaine dernière aurait été arrêté en Angleterre, dans l'Oxfordshire. On a encore peu d'informations concernant la personne arrêtée. Tout juste sait-on qu’il s’agit d’un adolescent de 17 ans.

Suite à la fuite de quatre-vingt dix vidéos du gameplay de GTA 6 sur les réseaux le weekend dernier, Take Six et Rockstar Games se sont vus obligés de confirmer le piratage de leur serveur. Les pirates malintentionnés ont non seulement volé des vidéos et des images, mais ils ont aussi subtilisé le code source de Grand Theft Auto 5 et de Grand Theft Auto 6. Ils menacent de vendre le code source du jeu au plus offrant si l’éditeur du jeu refuse de payer une rançon. Cette annonce a choqué l’ensemble du monde du jeu vidéo, d’autant plus que GTA 6 est encore à des années de sa sortie officielle.

On ne sait pas quel est le rôle de l'adolescent dans Lapsus$

Les responsables présumés de ce vol de données sont un groupe de hackers internationaux nommé Lapsus$. Ce dernier s’est rendu célèbre en s’attaquant aux compagnies technologiques les plus renommées. La première cyberattaque revendiquée par le gang fut le piratage du Ministère brésilien de la santé en 2021. Ce n’était apparemment qu’un échauffement pour les pirates, puisque leurs méfaits se sont multipliés de manière frénétique en 2022. Okta, Nvidia, Samsung, Ubisoft, T-Mobile, Microsoft et, tout récemment, Uber comptent parmi les victimes du groupe.

On the evening of Thursday 22 September 2022, the City of London Police arrested a 17-year-old in Oxfordshire on suspicion of hacking, as part of an investigation supported by the @NCA_UK’s National Cyber Crime Unit (NCCU). He remains in police custody. pic.twitter.com/Zfa3OlDR6J — City of London Police (@CityPolice) September 23, 2022

On le voit, aucune cible ne semble trop grosse pour Lapsus$. Pour arriver à leurs fins, les hackers utilisent un mélange de techniques allant de l’appel téléphonique aux services d’assistance, au phishing, en passant par l’utilisation de malwares. Le hacker arrêté au Royaume-Uni est-il l’instigateur de l’attaque commise contre Rockstar Games ou est-il un simple membre de l’organisation ? Le groupe fera-t-il profile bas ou va-t-il surenchérir ? Autant de questions qui restent en suspens. Une chose est sûre, c’est que l’on aura beaucoup entendu parler de Lapsus$ en très peu de temps.

Source : Twitter