La PS5 ajoute un centre d’accueil et d’autres fonctionnalités inédites avec la dernière mise à jour

Sony vient de déployer une nouvelle mise à jour logiciel pour la PS5. Avec ce patch, le constructeur introduit plusieurs fonctionnalités inédites, à commencer par le Centre d'accueil, le partage de Party ou les profils audio 3D personnalisés.

Alors que de nombreux fans de Sony ragent encore devant le prix de la nouvelle PS5 Pro, le constructeur nippon vient tout juste d'annoncer le déploiement d'une nouvelle mise à jour logiciel pour la PS5.

Avec cette itération du firmware, la console accueille de nombreuses fonctionnalités inédites à commencer par le Centre d'accueil.

Le Centre d'accueil, un nouvel espace personnalisable

Concrètement, il s'agit d'un nouvel espace dédié disponible sur la Home de la PS5. Les joueurs peuvent le personnaliser pour retrouver au même endroit une multitude d'informations comme le nombre d'amis en ligne, la capacité de stockage restante sur votre machine, vos trophées, les jeux de votre liste de souhait disponibles en promotion, etc.

Toutes ces informations sont affichées sous la forme de tuiles (comme sur l'interface Xbox), et il est possible de les réagencer comme on l'entend en changeant l'ordre ou la taille des widgets par exemple. Par ailleurs, le Centre d'accueil dispose de son propre arrière-plan personnalisable. “Faites votre choix parmi toute une palette de designs, dont certains comportent des effets animés, ou sélectionnez une capture d'écran dans votre galerie multimédia pour une touche encore plus personnelle”, explique Sony.

Pour l'heure, le Centre d'accueil est uniquement disponible pour certains utilisateurs aux Etats-Unis, mais son déploiement est prévu en Europe dans les semaines à venir.

Une avalanche de fonctionnalités inédites

On enchaîne avec le Partage de party. Pour résumer, cette fonctionnalité permet de partager des liens vers le chat vocal d'une Party via les applications de messagerie et les réseaux sociaux comme Facebook Messenger ou X par exemple. Pratique pour inviter une personne dans votre salon vocal, même si elle ne fait pas partie de votre liste d'amis PlayStation Network. Ici encore, le déploiement se fera de manière progressive.

Enfin, cette mise à jour intègre des fonctionnalités introduites avec la précédente version bêta du firmware. Il s'agit notamment des :

des profils audio 3D personnalisés pour les casques-micro et écouteurs (pour créer des profils audio adaptés à vos caractéristiques auditives propres)

la possibilité de régler les paramètres de lecture à distance pour chaque utilisateur

la charge adaptative pour les manettes DualSense

Attardons-nous quelques instants sur cette dernière feature. Disponible uniquement sur les PS5 Slim (et pas les premières modèles) et Pro, la charge adaptative ajuste la durée d'alimentation fournie à la manette en fonction de son niveau de batterie. Cette fonctionnalité a plusieurs avantages, elle vous permet déjà d'économiser de l'énergie, et surtout elle ménage la batterie de votre DualSense en évitant d'abîmer les cellules en cas de surcharge.