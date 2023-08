ChatGPT : les instructions personnalisées sont disponibles gratuitement, voici comment les utiliser

Jusque là réservées à la formule payante de ChatGPT, les instructions personnalisées sont désormais activables sur les comptes gratuits. Voyons à quoi elles servent et comment les utiliser.

On ne présente plus ChatGPT, le robot conversationnel dopé à l'intelligence artificielle. En plus d'apprendre en continu pour fournir des réponses de plus en plus précises, son créateur OpenAI l'enrichi régulièrement de nouvelles fonctionnalités, comme les instructions personnalisées qui dote ChatGPT d'une mémoire. Il s'agit d'un système intégré aux paramètres pour définir des préférences que le service gardera à l'esprit dans toutes les conversations que vous aurez avec lui.

Sans cela, vous devez systématiquement rappeler avant toute demande d'utiliser tel ton, de répondre comme tel professionnel, etc. Le gain de temps est donc appréciable, mais seuls les abonnés à la formule payante de ChatGPT en profitent, jusqu'à aujourd'hui. Les instructions personnalisées sont désormais accessibles même sur un compte gratuit. En fonction de votre utilisation, vous pouvez donner des consignes plus ou moins spécifiques.

Les instructions personnalisées de ChatGPT sont disponibles sur les comptes gratuits

Une fois connecté à ChatGPT sur ordinateur, Android ou iOS, cliquez sur votre nom pour voir l'option. Elle prend la forme d'une page avec deux champs dans lesquels vous renseignerez autant d'informations que nécessaire. Le premier sert à indiquer des éléments qui vous concernent : votre métier, vos centres d'intérêts, vos sujets de prédilection… Le deuxième est centré sur la manière dont vous voulez que ChatGPT vous réponde : quel ton il doit adopter, est-qu'il doit formuler une opinion dans ses réponses ou rester neutre…

Le système est ouvert, ce qui veut dire que vous pouvez être très exhaustif si vous le souhaitez. Notez cependant que si vous révélez des informations personnelles, elles seront utilisées par ChatGPT à moins que vous ne désactiviez l'historique des conversations dans les paramètres. Faites donc attention à ne pas trop en dévoiler sur vous, on sait que les fuites de données existent. Les instructions personnalisées sont en cours de déploiement sur les comptes gratuits en Europe. Vous devrez peut-être patienter quelques jours avant de pouvoir les essayer de votre côté.

