Google Chrome : cette mise à jour corrige 26 failles de sécurité, appliquez-la dès que possible

Les dernières mises à jour de Chrome version 116.0.5845.96/97 pour Windows et 116.0.5845.96 pour Mac et Linux apportent de nombreux correctifs au navigateur le plus populaire du monde.

Google l’avait annoncé la semaine dernière, la fréquence des mises à jour de Chrome va augmenter à partir de la version 116. On voit les premiers effets de cette politique aujourd’hui, avec le déploiement d’une nouvelle mise de sécurité qui corrige pas moins de 26 failles, dont huit qualifiées de « sévères ». Si la plupart de ces défauts dans le code ont été trouvés et traités par les ingénieurs de la compagnie, le programme Chrome Vulnerability Reward, qui récompense en monnaie sonnante et trébuchante les chercheurs en cybersécurité qui signalent des bugs et autres failles possibles à Alphabet.

À travers ce programme, un chercheur indépendant avait informé Google de la présence d’une faille affectant « un bloc de code inconnu du composant Offline […] qui entraîne une vulnérabilité de type “use after free” qui, si elle était exploitée, pourrait provoquer un plantage du programme et impacter sa confidentialité, son intégrité et sa disponibilité ». Pour ses bons et loyaux services, le chasseur de bugs s’est vu attribuer la rondelette somme de 30 000 $.

La dernière mise à jour de Chrome corrige de nombreuses failles de sécurité, dont 8 critiques

C’est pas moins de 63 000 $ que la firme de Cupertino a distribué au titre du programme Chrome Vulnerability Reward. Sur les 26 failles corrigées dans cette mise à jour, 21 au total ont été signalées par des intervenants extérieurs. Les autres découvreurs de bugs se sont vus octroyer des sommes plus modestes, allant de 2000 à 5000 $ pour des problèmes similaires de type « use-after-free », quand un pointeur mémoire ne mène pas au bon objet ou que ce dernier n’existe plus.

Il est bien évidemment conseillé d’installer cette mise à jour au plus tôt, pour continuer de profiter des performances de Chrome desktop en toute quiétude. Outre ses correctifs de sécurité, le navigateur de Google va proposer de nombreuses nouveautés aux internautes du monde entier. Très bientôt, par exemple, l’IA du moteur de recherche vous résumera les articles longs en quelques points clés.