Les Beatles vont sortir une nouvelle chanson produite à l’aide d’une IA

Dans une interview accordée à l'émission Today de la BBC Radio 4, Paul McCartney a déclaré que la voix de John Lennon avait été extraite d'une vieille démo et utilisée pour terminer une chanson qui n'avait pas encore été achevée, en utilisant l’IA.

Les Beatles sont considérés comme le groupe le plus influent de tous les temps, mais lorsque John Lennon a quitté le groupe avant sa mort tragique en 1980, les fans sont restés sur leur faim. Heureusement, grâce à l’intelligence artificielle, il semblerait que le groupe de rock britannique n’en ait pas encore terminé avec la musique.

Sir Paul McCartney a déclaré à l'émission Today de la BBC Radio 4 qu'il y aurait un dernier morceau des Beatles avec une voix de John Lennon extraite d'une démo à l'aide de l'intelligence artificielle. La chanson serait déjà prête, et elle sera dévoilée plus tard en 2023.

L’intelligence artificielle a permis la création d’une dernière chanson

« Lorsque nous avons commencé à enregistrer ce qui sera le dernier disque des Beatles, nous avons travaillé sur une démo de John », a déclaré McCartney à la présentatrice Martha Kearney. « Nous avons pu prendre la voix de John et la rendre pure grâce à cette IA afin de pouvoir mixer l'album comme vous le feriez normalement. Cela vous donne une certaine marge de manœuvre. Il y a donc un côté positif et un côté effrayant, et nous verrons bien où cela nous mènera ».

La chanson en question serait “Now And Then”, une chanson d'amour triste qui parle de regrets personnels. Les Beatles ont tenté d'enregistrer cette chanson pendant les sessions d'Anthology, mais George Harrison n'était apparemment pas satisfait des sessions. S'adressant à Q Magazine, Sir Paul McCartney a alors révélé que le guitariste avait déclaré que la chanson était « nulle » et qu'il ne voulait pas travailler dessus.

Ce ne serait finalement pas la première fois que les Beatles utilisent l’IA. McCartney se serait tourné vers l'IA à la suite de la sortie du documentaire sur les Beatles Get Back de Peter Jackson en 2021. Pour cette série en trois parties, le monteur de dialogues Emile de la Rey aurait utilisé des intelligences artificielles pour “extraire” les voix des enregistrements existants. Il reste donc maintenant à voir si le « dernier » titre des Beatles rencontrera le même succès que les précédents.