LinkedIn : comment supprimer son compte ?

LinkedIn est l'une des plateformes ayant le plus de données sensibles à notre actif. Si vous souhaitez reprendre le contrôle de vos datas, il est normal de vouloir supprimer son compte LinkedIn. Voici la procédure à suivre.

Nous sommes de plus en plus sensibles aux données dont disposent les réseaux sociaux sur notre personne. Et en étant un réseau social professionnel, LinkedIn en a amassé de plus en plus au fil des ans : notre parcours professionnel complet, nos noms/prénoms, nos coordonnées de contact comme notre téléphone ou notre email… Elle est presque devenue la plateforme ayant la plus grande base de données nous concernant. Et puisque LinkedIn est aujourd'hui possédé par Microsoft, l'usage de ces données peut être assez inquiétant. Et ce sans compter les attaques pirates qui sévissent sur la plateforme.

Fort heureusement, il est toujours possible de stopper net tout cela, faire une sorte de détox des big data. Il n'y a pas de demi-mesure possible : il faut simplement tout supprimer, définitivement. Si LinkedIn n'a plus d'intérêt professionnel pour vous, ou que vous souhaitez revenir au bon temps du serrage de mains pour trouver votre prochain emploi ou vos prochains clients, nous allons vous aider à partir définitivement du réseau social.

Supprimer définitivement son compte LinkedIn

Pour supprimer votre compte LinkedIn, rendez-vous sur le site lui-même sur un ordinateur et connectez-vous à votre compte. Par la suite :

Cliquez sur la catégorie “Vous” en haut à droite, où votre image apparaît Dans “Compte”, cliquez sur “Préférences et confidentialité” Tout en bas de la page, cliquez sur “Fermer le compte” LinkedIn vous demandera d'en expliquer les raisons. Libre à vous de répondre ou non. Une fois que c'est fait, cliquez sur “Suivant” Pour confirmer, tapez une dernière fois votre mot de passe

Notez que comme la majorité des réseaux sociaux, la suppression de compte n'est pas instantanée. LinkedIn vous laisse jusqu'à 20 jours pour vous reconnecter à votre compte, ce qui réactivera votre profil par la même occasion.

Si vous êtes bien décidé, il vous faudra également faire preuve de patience. Il faut plusieurs semaines pour que votre profil LinkedIn disparaisse vraiment d'internet, et particulièrement de la plupart des moteurs de recherche comme Google qui l'ont indexé sur leurs plateformes. Cependant, ce n'est bien qu'une affaire de temps : vos données elles-mêmes seront supprimées, sans autre forme de procès, une fois cette courte période passée.