L’iMac Silicon pourrait avoir un écran plus large que les 27 pouces habituels

Apple a pour ambition de développer tous ses futurs produits informatiques autour de son processeur maison (le M1). Le prochain iMac fait bien évidemment partie du programme et aujourd’hui, un leaker affirme que le premier modèle proposerait une taille d’écran supérieure à ce que la firme de Cupertino nous a habitué.

Les iMac sont aujourd’hui disponibles en deux versions : 21,5 pouces et 27 pouces. Et si le prochain modèle voyait encore plus grand ? C’est en tout cas ce qu’affirme le leaker @l0vetodream, souvent bien informé. Il évoque en effet un agrandissement de la dalle du premier iMac avec un processeur Silicon.

Depuis 2020, Apple a un objectif clair en ce qui concerne ses produits informatiques : abandonner les processeurs tiers, conçus par Intel, au profit de processeurs ARM développés par ses soins. Le premier résultat visible est l’Apple M1, qui équipe les MacBook Pro 13, les MacBook Air ainsi que les Mac Mini. Les iMac, qui sont les all-in-one de la marque, devraient donc logiquement être les prochains.

Un iMac qui passe de 27 à 32 pouces

L’ajout de ce nouveau processeur pourrait être l’occasion pour la marque de marquer un profond changement en termes de design, afin de bien marquer la rupture. D’où le fait qu’Apple pourrait agrandir l’écran. Pour rappel, la taille de 27 pouces est la maximale depuis 2012. Certains imaginent déjà un iMac de 32 pouces, imitant ainsi l’écran Pro Display XDR conçu pour le Mac Pro.

Ce n’est pas la première fois que le nouvel iMac fait parler de lui. En effet, le très sérieux Bloomberg avait déjà indiqué qu’il devrait adopter un nouveau design, avec des bords d’écran beaucoup plus fins. Il devrait également abandonner le liseré en aluminium situé sur la partie basse de la dalle afin de gagner en ratio écran/façade. On peut aussi espérer un écran encore plus fin, le processeur ARM d’Apple le permettant.

Ne reste maintenant qu’à attendre une éventuelle annonce officielle de la part d’Apple. Pour le moment, rien n’indique que les iMac seront présentés prochainement. La firme de Cupertino a bien annoncé sa fameuse WWDC pour le 7 juin prochain, mais cette dernière ne devrait que concerner sa partie logicielle.