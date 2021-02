Droits TV Ligue 1 : Canal+ diffusera en exclusivité les matchs jusqu’à la fin de saison 2021

À partir de la 25e journée de Ligue 1 et Ligue 2 et jusqu'à la fin de la saison, Canal+ devient le diffuseur exclusif des championnats de France de football. Le groupe est tombé d'accord avec la LFP. C'est donc la fin pour Telefoot, alors que beIn Sports est également laissé sur le carreau.

Ciao Téléfoot ! Dans un communiqué, la Ligue de Football Professionnel (LFP) et le Groupe Canal+ annoncent avoir trouvé un accord pour la diffusion du Championnat de France (Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT) jusqu'à la fin de la saison. Il ne s'agit donc pas de reprendre les droits obtenus par MediaPro qui courraient jusqu'en 2024 , mais de trouver une solution d'urgence pour sauver l'économie du foot français pour la saison 2020-2021 en cours.

Canal+ récupère tous les matchs de Ligue 1 jusqu'à la fin de saison

Nous apprenons que la diffusion des matchs par Canal+ sera effective à partir de la 25e journée de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT. Les matchs de ce week-end seront donc encore diffusés par Telefoot, pour la dernière fois. À noter tout de même que Canal+ avait déjà obtenu la diffusion du clasico OM-PSG ce dimanche 7 février 2021 à 21h (co-diffusé par Téléfoot), sur laquelle M6 s'était positionné.

Canal+ acquiert pour chaque journée de championnat “les droits audiovisuels exclusifs, en direct et en intégralité, de l’ensemble des matchs de Ligue 1 Uber Eats et de huit des dix matchs de Ligue 2 BKT”, indique la LFP. Le groupe récupère également l’intégralité des droits magazines en semaine et le week-end.

Combien va payer Canal+ pour ces droits TV ?

La somme payée par Canal+ pour obtenir ces droits n'a pas été évoquée. Pour rappel, Canal+ et beIN Sports avaient refusé de participer à l'appel d'offres lancé par la LFP pour la réattribution des droits de MediaPro, s'estimant lésés car considérant que leurs propres lots avaient perdu de la valeur et qu'ils devaient aussi être remis en jeu.

La LFP avait reçu des offres d'Amazon, DAZN et Discovery, mais celles-ci n'atteignaient pas le prix de réserve et une décision devait être prise rapidement.

Source : LFP