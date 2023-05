ChatGPT : il accuse à tort ses étudiants d’avoir triché grâce à l’IA, ils n’obtiennent pas leur diplôme

En recevant les copies de ses élèves, un professeur d'université américaine a eu la bonne idée de les passer à la moulinette de ChatGPT, afin de savoir si elles avaient été rédigées par l'intelligence artificielle. Problème : ChatGPT n'est absolument pas capable de déterminer l'origine d'une rédaction.

Un professeur de l'Université Texa A&M, aux États-Unis, a bloqué l'obtention de diplôme de 15 de ses élèves. En cause : l'utilisation supposée de ChatGPT pour réaliser les travaux rédactionnels demandés par le professeur. Pour le moment, il leur a attribué une note de “X” en les accusant d'avoir employé les services de ChatGPT. À tort visiblement, puisque certains d'entre eux n'avaient même jamais entendu parler de l'IA.

Mais le principal problème, c'est que le professeur en question a demandé à ChatGPT s'il avait écrit les rédactions en question, ce à quoi l'IA a répondu par l'affirmative. Or, ChatGPT n'est pas prévu à cet effet et retourne un trop grand nombre de faux positifs.

Il menace ses élèves de leur coller un zéro à cause de ChatGPT

En recevant les copies de ses élèves, le professeur les a toutes soumises à ChatGPT. “En notant vos trois derniers devoirs, j'ai ouvert mon propre compte Chat GTP”, a-t-il écrit à ses élèves (ndlr : le fait d'écrire Chat GTP au lieu de ChatGTP est le fait de l'enseignant). “Je copie-colle vos réponses dans ce compte Chat GT GTP, et le programme me dira s'il a généré le contenu. Je vais soumettre vos trois derniers travaux à deux reprises et si elles sont toutes issues de Chat GTP, vous recevrez un zéro.”

Si la tentative de découvrir une éventuelle supercherie est louable de la part de l'enseignant, la méthode employée l'est beaucoup moins. ChatGPT est difficilement apte à détecter l'origine d'un texte. Pour cela, il existe des outils anti-triche comme GPTZero ou Turn It.

À titre d'exemple, nos confrères de PCMag soumis à ChatGPT un article sur le Zune de Microsoft, écrit à l'époque par l'un des rédacteurs du site. Pour mémoire, l'appareil est sorti en 2006, tandis que sa commercialisation s'est arrêtée en 2011. À cette époque, la fameuse IA n'existait pas. Et pourtant, ChatGPT s'est attribué la paternité de l'écrit.

En bloquant leurs notes, le professeur en question a donc suspendu l'obtention du diplôme de ses étudiants. Contrairement à leurs camarades, 15 élèves n'ont donc pas reçu leur diplôme en même temps que les autres et ont dévoilé l'affaire sur Reddit. Cependant, l'université explique que la situation est finalement rentrée dans l'ordre pour une partie d'entre eux. Ils ont bien obtenu leur diplôme de fin d'année. Enfin, un étudiant a reconnu avoir utilisé “Chat GTP” en cours, tandis qu'une poignée d'entre eux ont choisi d'effectuer un nouveau devoir, mis à disposition par l'enseignant.

Source : PCMag