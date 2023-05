GTA 6 pourrait sortir en 2024, Uptobox contourne le blocage des FAI, c’est le récap

GTA 6 pourrait arriver dès l’année prochaine sur nos consoles, le site Uptobox s’offre une nouvelle adresse pour contourner le blocage des FAI et Android perd toujours plus d’utilisateurs au profit d'iOS, c’est le récap.

C’est l’heure du grand récap du 18 mai 2023. Bien que ce soit un jour férié en France, l’actualité a tourné à plein régime ! Aujourd’hui, nous avons le jeu le plus attendu de la planète qui pourrait arriver dès l’année prochaine, un site dans le collimateur de la justice qui arrive à filouter ainsi qu’un écosystème mobile qui perd son public. C’est parti !

GTA 6 pourrait débarquer dès l’année prochaine

GTA 6 est incontestablement le jeu le plus attendu de la planète. Jamais un titre encore non annoncé n’avait suscité un tel engouement chez les joueurs. La sortie de cet opus pourrait arriver… dès l’année prochaine. Lors d’une réunion avec les investisseurs, son éditeur Take Two a suggéré une commercialisation lors de l’année fiscale 2024/2025, sans toutefois nommer le jeu. Il continue donc à jouer avec nos nerfs…

De plus en plus d’utilisateurs migrent d’Android à iOS

La guéguerre entre iOS et Android est aussi vieille que les smartphones et les études sur le sujet amusent les communautés. La dernière en date réalisée par CounterPoint nous indique qu’elle tourne à l’avantage d’Apple, puisque de nombreux utilisateurs de smartphones Android choisissent de migrer vers iOS, un sur sept par an en moyenne. Une transition facilitée par de nombreux outils mis à la disposition des nouveaux venus.

Uptobox contourne les blocages des FAI

Uptobox est un service en ligne qui permet de stocker et partager de gros fichiers. S’il n’est pas illégal en soi, son utilisation pour le piratage le met dans le collimateur de la justice. Cette dernière a demandé aux FAI de bloquer l’adresse. Qu’à cela ne tienne ! Uptobox a très rapidement réagi en se dotant de deux nouvelles URL alternatives, qui celles-ci ne sont pas bloquées. Un jeu continuel du chat et de la souris avec les autorités.

