L’IA ne volerait pas tant d’emplois que ça finalement, cette étude rassure

À l'inverse des rapports alarmistes, une étude récente montre que finalement, l'IA n'a pas un impact aussi négatif sur l'emploi qu'on le pense. Il reste tout de même bien réel.

C'est désormais une habitude. Depuis la démocratisation de l'intelligence artificielle, les études inquiétantes concernant l'emploi s'enchaînent. Toutes indiquent que l'IA va considérablement impacter le marché du travail en mettant beaucoup de monde à la porte. D'ailleurs cela a déjà commencé. Les premiers témoignages de salariés remplacés par ChatGPT datent d'il y a 2 ou 3 ans, et certaines entreprises ont depuis choisi de se séparer de nombreux travailleurs au profit d'agents IA.

Pourtant, un récent rapport de l'Université de Yale montre qu'il y aurait une part d'exagération dans ces études. L'équipe a notamment comparé l'arrivée de l'intelligence artificielle à d'autres bouleversements technologiques majeurs comme les ordinateurs personnels et Internet. Elle s'est basée sur ce qu'on appelle la composition professionnelle, c'est-à-dire “la répartition des travailleurs entre tous les emplois de l'économie“.

L'IA ne remplacerait pas tant de salariés que ça finalement

L'idée est de voir comment cette répartition change depuis la sortie de ChatGPT il y a 33 mois, ce qui inclus les licenciements, reconversions ou les embauches. Ensuite, on vérifie si les constats sont vraiment différents de ceux repérés lors de l'arrivée des PC et d'Internet, entre autres.

Résultat : on reste sur quelque chose de très similaire. Idem en se concentrant sur un secteur d'activités précis, notamment ceux qui sont le plus susceptible de faire appel à l'IA comme la finance ou l'information. Même l'impact de l'IA sur les jeunes diplômés en recherche d'un premier emploi n'est pas aussi catastrophique que prévu.

La conclusion est claire : “Si l'inquiétude quant aux effets de l'IA sur le marché du travail actuel est largement répandue, nos données suggèrent qu'elle reste largement spéculative. Le tableau de l'impact de l'IA sur le marché du travail qui ressort de nos données reflète largement la stabilité, et non une perturbation majeure à l'échelle de l'économie“. Rassurant, mais n'oublions pas qu'il s'agit d'une photographie de la situation à l'instant T. Comme le souligne les chercheurs eux-mêmes, cette analyse “ne prédit pas le futur“.

Source : the budget lab