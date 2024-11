L’IA Gemini vous permet enfin d’utiliser Spotify avec des commandes vocales sur Android

Google fait évoluer son application Gemini avec une nouvelle extension dédiée à Spotify. Les utilisateurs d’Android peuvent désormais accéder à leurs contenus musicaux en quelques commandes vocales toutes simples.

Gemini est l’assistant intelligent de Google conçu pour centraliser divers services et fonctionnalités. Basé sur l’intelligence artificielle, il permet aux utilisateurs de simplifier leurs tâches quotidiennes en intégrant des outils tiers. Récemment, la société a déployé plusieurs extensions pour enrichir son application, notamment avec des fonctionnalités pour WhatsApp et Google Home. Désormais, Spotify rejoint cette liste en apportant une nouvelle dimension aux commandes musicales sur Android.

La nouvelle extension Spotify est exclusive à Android et s’intègre parfaitement à Gemini. Grâce à cette fonctionnalité, il devient maintenant possible de contrôler sa musique sans avoir besoin d’ouvrir directement l’application musicale. Les utilisateurs peuvent lancer la lecture, effectuer des recherches ou explorer des playlists en utilisant de simples commandes vocales. Ce rapprochement entre les deux applis reflète une volonté de rendre les services de streaming plus accessibles que jamais.

Spotify s’intègre à l'IA Gemini pour une musique à portée de voix

L’utilisation de cette extension requiert que le compte Spotify de l’utilisateur soit lié à son compte Google. Une fois cette configuration terminée, l’application peut exécuter divers types de requêtes. Par exemple, il est possible de demander : “Joue ma playlist détente sur Spotify“ ou “Trouve une playlist techno pour le sport“. Gemini peut également rechercher des chansons basées sur des paroles ou des genres spécifiques, ce qui enrichit les possibilités. Cependant, seules les personnes abonnées à Spotify Premium peuvent demander des morceaux précis ou des albums complets.

Pour le moment, cette extension est limitée. Elle fonctionne uniquement en anglais et n’est disponible que sur Android. Les versions pour iPhone, le web ou Google Messages ne sont pas encore compatibles. Cependant, on imagine bien que Google prévoit d’étendre ces fonctionnalités à d’autres langues, comme le français, dans les prochains mois. Avec cette nouveauté, la société montre qu’il cherche à rendre Gemini plus utile au quotidien. En intégrant Spotify, l’application facilite encore plus l’accès à la musique, ce qui pourrait rapidement séduire un public plus large.