Gemini se prépare à révolutionner vos applications préférées sur Android avec ces 3 extensions

Google continue d'étendre les fonctionnalités de son assistant Gemini sur Android. Bientôt, il pourra interagir de manière plus fluide avec des applications populaires comme WhatsApp grâce à de nouvelles extensions.

Depuis l'intégration de Gemini dans l'écosystème Google, cet assistant IA a progressivement remplacé Google Assistant sur de nombreux appareils comme les Pixel 9. Cependant, certaines fonctionnalités étaient absentes, limitant parfois les possibilités offertes par cette intelligence artificielle. Avec l’arrivée des nouvelles extensions pour des applications populaires telles que WhatsApp, la société cherche à améliorer l’intégration de son IA dans Android.

Des testeurs ont récemment réussi à activer les nouvelles extensions de Gemini via la version bêta de l'application Google pour Android. Ces dernières vont permettre à l’assistant d'interagir directement avec des applications comme WhatsApp, Spotify et Google Messages. Cela va rendre des tâches comme envoyer des messages ou lancer des morceaux de musique plus rapides et fluides. Passer par Google Assistant va devenir inutile, et va donc améliorer considérablement la réactivité en réduisant les délais d’exécution des tâches, comme lancer une chanson, car il n'est plus nécessaire de passer par plusieurs étapes intermédiaires.

Gemini va s’enrichir avec des extensions personnalisées pour WhatsApp, Spotify et Google Messages

Ces extensions apporteront également une touche de personnalisation à l'assistant. Gemini va apprendre progressivement les préférences des utilisateurs, comme l'extension que vous préférez utiliser pour contacter un certain ami ou pour écouter vos morceaux préférés. Par exemple, si vous utilisez souvent WhatsApp pour envoyer des messages à un contact spécifique, l’IA vous proposera automatiquement cette extension pour faciliter les échanges. Vous pourrez également désactiver celle que vous ne souhaitez pas utiliser, afin de personnaliser encore davantage son utilisation.

Même si ces fonctionnalités sont encore en phase de test, leur arrivée semble proche, selon les experts qui ont réussi à activer ces extensions. En attendant, les utilisateurs d'Android peuvent s'attendre à une plus grande fluidité dans l’utilisation de Gemini avec ces applications populaires, ce qui renforce l'intégration de l'IA au cœur des services Google. Cette mise à jour marque un tournant dans l’évolution de Gemini, qui pourrait bientôt remplacer complètement Google Assistant sur Android.

Source : Android Authority