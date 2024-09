Ce n'était qu'une question de temps avant que l'IA Gemini soit intégrée dans ce service Google. Elle ouvre des possibilités intéressantes tout en proposant une gestion poussée des requêtes.

Vous ne pourrez pas échapper à l'intelligence artificielle. Rien de vous oblige à vous en servir bien sûr, mais elle sera toujours là, accessible par un simple clic de souris ou appui sur un écran. Toutes les grandes entreprises de la Tech font la part belle à l'IA depuis quelques années et l'intègrent partout où elles le peuvent. Microsoft n'en finit pas de travailler sur Copilot et Google n'est pas en reste avec Gemini. C'est simple, l'entreprise ajoute son IA dans tous ses services : Docs, Sheets, Slides, Drive… La messagerie Gmail n'est pas épargnée bien sûr.

Ce n'est donc pas une surprise d'apprendre son arrivée dans une autre application de la firme de Mountain View. De prime abord, elle peut sembler assez gadget, mais quand on se penche sur ses possibilités, on se rend compte que Gemini pourrait vite devenir un assistant indispensable pour de nombreuses personnes. Nous parlons ici de son intégration dans l'outil de création de questionnaires Google Form.

Voici ce que permet de faire l'IA Gemini dans ce service Google, c'est poussé

L'intelligence artificielle peut se charger de générer tout ce dont vous avez besoin. Parmi les exemples cités, on trouve “Crée un formulaire pour recueillir les données sur les habitudes sportives et les objectifs fitness d'adultes“, ou encore “Développe un quiz en 10 questions pour vérifier les connaissances de base en biologie de lycéens“. C'est déjà pas mal. Il est cependant possible d'aller beaucoup plus loin, comme le montre cette autre requête très précise.

“Crée un formulaire de planification d'événement pour une retraite de yoga le week-end. Inclus les options concernant les préférences d’hébergement (chambre partagée ou privée), les restrictions alimentaires et l’intérêt pour les activités complémentaires facultatives. Assure toi d'avoir une question demandant quel week-end d'août 2024 convient le mieux aux participants potentiels“. Ce genre de possibilités devrait se révéler très utile et faire gagner beaucoup de temps. Gemini dans Google Form est actuellement en phase de test pour les membres du programme Workspace Labs.