L’IA des Pixel 9 s’inspire de Windows 11, mais Google fait mieux que Microsoft

Google se prépare à introduire une suite de fonctionnalités alimentées par l'IA pour sa prochaine série Pixel 9. Baptisée “Google AI”, cette nouvelle initiative promet d'apporter des capacités d'apprentissage automatique avancées au bout des doigts des utilisateurs tout en répondant à certaines des préoccupations en matière de confidentialité qui ont affecté des efforts similaires de la part des concurrents.

Google va non seulement lancer ses nouveaux Pixel 9 en août, en avance par rapport aux générations précédentes, mais également de nouvelles fonctionnalités boostées à l’intelligence artificielle. L'une des fonctionnalités les plus intrigantes de la suite Google AI est “Pixel Screenshots”, qui ressemble à l'outil controversé Recall de Microsoft récemment introduit sur Windows 11, mais dont la sortie a été reportée.

Toutefois, l'approche de Google semble plus réfléchie et plus axée sur la protection de la vie privée. Contrairement à Recall, qui capture automatiquement tout ce qui se trouve sur l'écran d'un utilisateur, Pixel Screenshots ne traite que les captures d'écran réalisées manuellement par les utilisateurs. Cette différence cruciale atténue immédiatement les nombreuses inquiétudes en matière de protection de la vie privée qui ont conduit au changement de stratégie de Microsoft.

Pixel Screenshots va analyser toutes vos captures d’écran

La fonctionnalité Pixel Screenshots est conçue pour « enregistrer et traiter les détails utiles » des images capturées par l'utilisateur. Cela signifie que lorsqu'elle est activée, la fonction peut résumer le contenu des captures d'écran ou répondre à des questions sur les informations qu'elles contiennent. En outre, elle enregistre des métadonnées telles que des liens, des noms d'applications et des informations d'horodatage, ce qui permet aux utilisateurs de rechercher plus facilement des images spécifiques par la suite. Cette fonctionnalité pourrait s'avérer extrêmement utile pour ceux qui utilisent fréquemment des captures d'écran pour conserver des informations ou des idées importantes.

Il est important de noter que Google semble donner la priorité au contrôle de l'utilisateur et à la transparence avec cette fonctionnalité. Les rapports indiquent que les utilisateurs auront la possibilité d'activer ou de désactiver le traitement de l'IA pour leurs captures d'écran à tout moment. Cette approche “opt-in” est importante dans la résolution des problèmes de confidentialité, car elle permet aux utilisateurs de décider eux-mêmes si les avantages de l'analyse des captures d'écran par l'IA l'emportent sur les inconvénients potentiels en matière de confidentialité.

Google IA introduira de nombreuses fonctionnalités

Outre les captures d'écran Pixel, Google AI devrait introduire plusieurs autres fonctionnalités intéressantes. « Add me » est un nouvel outil d'édition de photos qui promet de s'assurer que tout le monde est inclus dans les photos de groupe. Cette fonctionnalité semble être une évolution de la fonction « Best Take » introduite avec la série Pixel 8, permettant potentiellement aux utilisateurs d'ajouter des individus aux photos de groupe même s'ils n'étaient pas présents pour la photo originale. Comment souvent avec de telles fonctionnalités, elle soulève quelques questions éthiques sur la manipulation des photos, mais elle pourrait changer la donne pour capturer des souvenirs de groupe parfaits.

Un autre ajout à la suite Google AI est « Studio », un outil créatif qui invite les utilisateurs « à imaginer pendant que Pixel crée ». Selon les rumeurs, il s'agirait d'un générateur d'images d'IA génératif tout-en-un, peut-être similaire à Image Playground d'Apple. Compte tenu des travaux en cours de Google sur les modèles de génération d'images et de vidéos tels que ImageFX et VideoFX, il faudra voir comment s’intégrera cette fonctionnalité dans l’écosystème de Google.

Il convient de noter que Google ne limite pas ses ambitions en matière d'IA à ces nouvelles fonctionnalités. L'entreprise prévoit également d'intégrer des capacités d'IA dans des outils existants tels que Google Photos, en améliorant les fonctionnalités de recherche pour permettre aux utilisateurs de trouver plus facilement des images spécifiques dans leurs collections.

Nous attendons le lancement officiel de la série Pixel 9 lors de l'événement matériel surprise de Google le 13 août, et il est déjà clair que l'IA sera au premier plan de la conférence. Avec des rumeurs sur une configuration d'appareil photo repensée et potentiellement trois options de taille différentes, l’événement s’annonce bien plus intéressant que ceux des années précédentes.