Les Pixel 9 pourraient avoir un point commun appréciable avec les iPhone 16

Selon certaines sources, Samsung permettrait aux Pixel 9 de Google et aux iPhone 16 d'Apple de partager une similitude plutôt bienvenue. On vous explique ce dont il s'agit.



Ce n'est désormais plus un secret : Google va dévoiler ses smartphones Pixel 9 lors d'un événement le 13 août 2024. Le géant américain prend de l'avance sur son planning habituel puisque nous attendions cette officialisation en octobre prochain. Avancer ainsi la date ne veut pas dire que les Pixel 9 vont nous surprendre sur tous les points. Comme toujours, il n'a pas fallu attendre longtemps pour que le moulin des fuites et autres rumeurs se mette en marche, avec des premières images du mobile dès janvier dernier.

L'occasion de constater un changement assez radical au niveau de l’ilot photo arrière par exemple. On sait que Google présentera 3 modèles distincts cette année : un Pixel 9 standard, un Pixel 9 Pro et un Pixel 9 Pro XL. En revanche, ce qui se cache sous la coque des mobiles n'a pas encore totalement fuité. La version Pro devrait embarquer 16 Go de RAM, tandis que la puce Tensor G4 se chargera de faire tourner le tout. Quant à l'écran, il semble que Google ne cherchera pas à se distinguer d'Apple sur ce point, bien au contraire.

Voici ce que les Pixel 9 et les iPhone 16 pourraient avoir en commun, et c'est une bonne surprise

D'après les informations obtenues par le média coréen ETnews, les écrans des Pixel 9 et des iPhone 16 utiliseront le même panneau OLED. C'est Samsung Display qui se charge de les fabriquer, sachant que les smartphones auraient droit à la dernière version produite : la M14. Pour faire simple, plus le chiffre est élevé après la lettre M, plus l'écran est de qualité. À titre d'exemple, les Galaxy S24 utilisent une dalle M13.

Concrètement, la M14 sera plus lumineuse et plus durable que sa prédécesseure. Deux points appréciables, mais qui pourront passer inaperçus à l'utilisation si l'on est du genre à baisser la luminosité et à changer de téléphone tous les 2 ans. On s'attend à ce que les 3 Pixel 9 en profitent, tandis que seuls les iPhone 16 Pro et Pro Max y auront droit. Si la confirmation d'une partie de cette information arrive vite, il faudra attendre plus longtemps en ce qui concerne Apple. À moins que la firme de Cupertino modifie elle aussi son calendrier.