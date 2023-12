Microsoft vous permet de créer vos propres chansons avec cette extension de l’IA Copilot

Microsoft Copilot vient de déployer une nouvelle fonctionnalité qui permet de créer des chansons par le biais d'une invite textuelle, grâce à un partenariat avec Suno, une plateforme de création musicale basée sur l'IA.

Microsoft Copilot, le chatbot de Microsoft doté d'une intelligence artificielle, peut désormais composer des chansons grâce à une intégration avec l'application musicale GenAI Suno. Les utilisateurs peuvent saisir dans Copilot des messages tels que “Créez une chanson pop sur les aventures de votre famille” et demander à Suno, via un plug-in, de donner vie à leurs idées musicales.

À partir d'une simple phrase, Suno peut générer des chansons complètes, y compris les paroles, les instruments et les voix. Si tout cela vous semble familier, c'est parce que Meta et Google ont tous deux leur version de cette technologie sous la forme de MusicGen et Instrument Playground, respectivement. Ces deux logiciels fonctionnent de manière similaire, mais ils s'appuient sur un modèle d'intelligence artificielle propriétaire et non sur un modèle tiers.

Comment créer ses propres chansons à l’aide de l’IA ?

Pour accéder au site Copilot, vous devez utiliser le navigateur web Microsoft Edge et vous connecter à votre compte Microsoft. Ensuite, vous pouvez activer le plugin Suno ou simplement cliquer sur le logo “Make music with Suno”. Cette nouvelle extension n’apparaît pas encore chez tout le monde sur le site copilot.microsoft.com, donc il est possible que vous deviez encore patienter un peu avant de pouvoir essayer. Il convient également de noter qu'il n'est actuellement disponible que sur le web et non sur l'application autonome Copilot sur Windows.

Il vous suffit ensuite de saisir une brève description de la chanson que vous souhaitez que Copilot génère pour vous, par exemple “Créer une chanson optimiste et motivante pour les séances d'entraînement à la salle de sport”. Le plugin Suno créera alors la chanson que vous pourrez ensuite partager avec d'autres.

Suno interdit à ses utilisateurs gratuits de monétiser les chansons d'IA générées sur YouTube ou Spotify, par exemple, mais il accorde aux utilisateurs payants des droits commerciaux sur leurs chansons. Vous devez donc garder à l'esprit que Suno détient les droits de toutes les chansons générées par les utilisateurs gratuits, bien que le partage sur des plateformes sociales ou d'autres utilisations non commerciales soit autorisé.