LG annoncerait la mort de sa division smartphone le 5 avril 2021

LG s'apprêterait à jeter l'éponge ! Face à l'effondrement de ses ventes de smartphones, le constructeur sud-coréen annoncerait l'abandon de sa division mobile ce lundi 5 avril 2021. Dos au mur, LG aurait abandonné l'idée de revendre son département smartphone au plus offrant.

Les bruits de couloirs annonçant la mort de la division mobile de LG s'accumulent. En janvier, un mémo interne envoyé aux employés LG a finalement confirmé les rumeurs. Le groupe de Séoul cherche bien à se séparer de ses activités liées à la téléphonie mobile. Ce n'est pas une surprise. En l'espace de 5 ans, LG a perdu 3,743 milliards d’euros en voulant maintenir en vie sa section téléphone.

En réaction aux ventes catastrophiques, le groupe a étudié l'idée de revendre son département dédié à la production de téléphones. Bien décidé à arrêter les frais, LG s'est donc mis en quête d'un acheteur intéressé par sa division mobile. Pendant un temps, le constructeur s'est d'ailleurs rapproché de VinGroup, un groupe vietnamien. Malheureusement, les négociations n'ont pas abouti.

LG ne dément pas l'abandon de sa division smartphone

D'après les informations obtenues par nos confères du Korea Times, LG n'est pas parvenu à trouver un acheteur. Le chaebol aurait donc décidé de fermer les portes de sa division mobile. “LG a envisagé diverses options telles qu'une vente, une vente fractionnée ou un retrait de l'entreprise de smartphones, mais a récemment décidé de se retirer de l'industrie” affirme une source proche de l'industrie au média. Citant la source, le média assure que LG fera une annonce officielle lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, prévue le lundi 5 avril 2021.

Interrogé sur la question, un responsable de LG n'a pas démenti les rumeurs. “Tout ce que nous pouvons dire, c'est que toutes les possibilités sont ouvertes. Bien que nous ne puissions pas le confirmer pour le moment, nous annoncerons bientôt l'orientation précise de notre activité de communications mobiles” souligne le cadre.

Pour rappel, LG n'est déjà plus présent sur le marché du smartphone en France depuis début 2019. Officiellement, la firme marquait une pause afin de revenir en force lors de l'avènement de la 5G. Il semblerait que le grand retour de LG sur le marché français soit finalement compromis. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations sur LG, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Korea Times