LG a crée une enceinte si fine et légère que les haut-parleurs de nos voitures deviendront invisibles

LG a développé un matériau sonore vibrant si fin et si léger qu'il pourra être placé n'importe où dans les voitures. Il en résultera un net gain de place dans l'habitacle.

LG annonce sur son site officiel le lancement d’un nouveau type de haut-parleur ultrafin. Ceux-ci sont destinés à être intégrés dans les habitacles de voitures, où l’économie d’espace est primordiale. Leur technologie nommée Thin Actuator Sound Solution fait vibrer les surfaces d’affichage et les éléments du véhicule pour, dans leurs propres termes, « offrir une expérience en 3D, riche et immersive ».

À lire – La Devialet Mania est officielle, cette enceinte connectée métamorphose le son en fonction de votre environnement

La compagnie sud-coréenne est parvenue à réaliser une enceinte audio pas plus grande qu’une feuille de papier A6 (15 cm x 9 cm exactement) et de 2,5 mm d’épaisseur. Dans l’appui-tête, ou encore dans le tableau de bord, ce composant pourra être installé à peu près n’importe où dans une voiture. Son poids et ses dimensions réduites ainsi que l’absence de grille de protection permettent de le placer à des endroits auparavant inenvisageables. Cerise sur le gâteau, LG avance que ce gain d’espace ne se fait pas au détriment de la qualité sonore.

L'invention de LG remplacera les traditionnelles enceintes à l'intérieur des voitures mais sera quasiment invisible

LG promet de faire les premières démonstrations de la Thin Actuator Sound Solution dès le CES 2023 de Las Vegas, qui se déroulera du 5 au 8 janvier 2023. Comme gage de qualité de ses enceintes, le géant coréen de l’électroménager affirme s’être associé à un grand nom du domaine du son, dont personne encore ne connaît l’identité.

À lire — IFA 2022 : LG présente sa TV OLED Flex, un écran flexible qui veut révolutionner le gaming

En préambule de cet événement international, Yeo Chun-ho, vice-président de la compagnie déclare avoir « transformé le traditionnellement lourd et encombrant haut-parleur en une solution invisible en utilisant leurs technologies de pointe pour proposer un design, une forme et une durabilité supérieurs et offrir une expérience sonore à nulle autre pareille ». Avec ce nouveau type de produit, LG se targue d’être plus écologique que la concurrence en faisant l’impasse sur des terres rares comme le néodyme. Le concept de surface vibrante servant d’enceinte n’est pas inédit. LG l’a par exemple testé avec son smartphone LG G8, dont l’écran OLED Crystal Sound projette le son. Son utilisation dans les automobiles est en revanche très novatrice et pourrait être réellement révolutionnaire.

Source : LG