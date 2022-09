IFA 2022 : LG présente sa TV OLED Flex, un écran flexible qui veut révolutionner le gaming

LG a présenté une nouvelle télévision nommée OLED Flex. D’une taille de 42 pouces, elle a la particularité d’être équipée d’un écran flexible. L’utilisateur peut ainsi choisir entre un affichage plat et incurvé, parfait pour le jeu vidéo.

La prochaine évolution des écrans serait-il la flexibilité ? LG le pense et dévoile son premier écran capable d’avoir un affichage aussi bien plat qu’incurvé. Son nom : l’OLED Flex, ou le LX3. Il peut ainsi se plier selon l’envie de l’utilisateur.

Il s’agit d’un écran OLED (comme son nom l’indique) de 42 pouces. Il peut se régler dans différentes positions. De plat, il peut se courber légèrement pour atteindre un arc de 900R. Une dalle incurvée est beaucoup plus agréable pour le jeu et permet de mieux appréhender les éléments sur les bords.

LG présente un écran qui se plie pour vous

LG précise le fonctionnement de son écran dans son communiqué de presse. A l’aide d’une télécommande, il est possible de passer d’une dalle plate à un incurvée. Elle se contorsionne sous nos yeux ébahis. Il s’agit d’un préréglage qu’il est possible de modifier, puisqu'elle peut se courber sur vingt niveaux. Une technologie que nous avons déjà vu sur le moniteur Corsair Xeneon Flex.

LG promet que sa dalle incurvée propose la même qualité d’affichage que ses dalles normales. En plus, le constructeur sud-coréen propose une interface dédiée au gaming dans sa TV, avec par exemple un accès rapide vers des jeux populaires ou des applications de streaming comme Twitch ou Youtube. Plus encore, la connexion entre votre box TV et votre ordinateur se veut facilitée par le logiciel interne (Switching HUB). LG cherche donc réellement à rendre le LX3 polyvalent et adapté à tous les usages. Vous en avez assez de regarder votre TV plate ? Connectez l’écran à votre PC d’un simple clic et courbez le pour une session de jeu. Cerise sur le gâteau, la firme promet une connectique complète à l’arrière, de quoi permettre de brancher ses périphériques.

Pour le moment, ce produit n’a pas de prix ni de date de sortie. Toutefois, LG le présente sur son stand lors de l’IFA de Berlin et il se pourrait que nous ayons plus d’informations à ce sujet dans les jours qui viennent.