Les voitures électriques tombent beaucoup plus souvent en panne que les thermiques

Le dernier rapport de J.D. Power est assez édifiant. En effet, il est clair que les voitures électriques recensent bien plus de problèmes techniques que leurs homologues thermiques. En cause, un nombre bien plus élevé d’accessoires électroniques, forcément bien plus susceptibles de tomber en panne.

Si les voitures électriques conquièrent chaque jour un peu plus le marché de l’automobile, il n’en est pas moins que leurs technologies ne sont pas toujours au point. C’est la conclusion évidente d’un nouveau rapport publié par J.D. Power, qui dresse son classement annuel des constructeurs automobiles les plus fiables. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Tesla et ses compagnons sont très loin du podium.

Ce dernier, justement, est intégralement occupé par Stellantis et ses filiales. Pas de Peugeot ni de Citroën en revanche, mais plutôt Dodge, RAM et Alpha Romeo dans cet ordre. Le reste du classement présente en grande majorité des constructeurs qui n’ont pas encore dévoilé de modèles électriques. Alors, qu’en est-il de ces derniers ? Pour la plupart, on les retrouve plutôt en bas de la liste.

Les voitures électriques sont moins fiables que les modèles thermiques

Avant tout, précisions qu’ici, le terme « fiabilité » prend en compte les problèmes techniques, qu’ils soient électroniques ou mécaniques, ainsi que les divers problèmes de fabrications et d’esthétique de la voiture à la sortie d’usine. Voilà qui expliquent donc les très mauvais scores des constructeurs qui se consacrent uniquement à l’électrique. En effet, ces derniers font souvent le choix d’accessoires électronique qui viennent remplacer des versions autrefois mécaniques.

On pense bien sûr aux diverses assistances à la conduite, mais aussi, de manière plus insolite, aux poignées de porte qui récoltent bon nombre de signalements de la part des conducteurs. Autre point noir : les chargeurs de téléphone, qui entraînent des problèmes de surchauffe — quand ils fonctionnent tout simplement. Tesla fait ainsi partie des très mauvais élèves, avec un score de 257 PP100 (problèmes pour 100 véhicules), alors que Dodge affiche un score de 140 PP100.

La firme d’Elon Musk n’est pourtant pas dernière : derrière elle se trouvent Polestar (313 PP100) et Lucid (340 PP100). Des résultats à prendre en compte lors de l’achat de votre prochain véhicule.