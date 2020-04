Le Xiaomi Mi Band 5 sera dévoilée vendredi 3 avril 2020 à 8 heures du matin (Paris) à en croire le compte Weibo de Mijia la sous-marque de Xiaomi.

Le Xiaomi Mi Band 5 est un bracelet connecté très attendu et pour cause : l’itération précédente, le Mi Band 4 qui se trouvait pour moins de 40 € proposait un suivi précis fitness (avec suivi GPS), santé et sommeil, le tout avec un écran AMOLED 0.95″ (120 x 240 pixels) – et une autonomie interstellaire de 20 jours en une seule charge.

Le compte Weibo de Mijia vient d’annoncer que ses « nouveaux amis des wearables vont également vous rencontrer à l’événement en direct Xiaomi Smart Inn le 3 avril à [8 heures du matin à Paris]« . Autrement dit il y a de très fortes chances pour que l’on découvre enfin tout sur le Xiaomi Mi Band 5.

Xiaomi Mi Band 5 : plus de fonctionnalités pour un prix toujours aussi bas

Quelques rumeurs nous en dressent néanmoins déjà le portrait-robot – elle aura a priori toutes les fonctionnalité de la génération précédente, avec un écran OLED 1.2″ légèrement plus grand et la fonctionnalité NFC qui autorise, entre autres, le paiement sans contact. On a également appris qu’elle serait beaucoup mieux intégrée à Windows 10, permettant entre autres de déverrouiller l’ordinateur.

Quand à son prix, on s’attend encore à des records pour ce genre d’appareils. Le bracelet connecté serait ainsi proposé pour la modique somme de 180 Yuan, ce qui donne à peu près 23 euros. On pressent que chez nous ce bracelet sera vendu sensiblement au même prix que la génération précédente. Le lancement aura lieu dans un premier temps en Chine avant un lancement mondial à une date ultérieure.

Lire également : Test du Honor Band 5 – plus fort que le Xiaomi Mi Band 4 ?

Que pensez-vous de cette Mi Band 5 ? Avez vous déjà la Mi Band 4 ? QU’en pensez-vous ? Partagez votre retour avec la communauté Phonandroid dans la zone commentaires !