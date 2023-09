Les Xiaomi 13T et 13T Pro sortiront bien en France le 26 septembre, c’est officiel

Xiaomi vient enfin de confirmer l’information : les Xiaomi 13T et 13 T Pro seront commercialisés en France à compter du 26 septembre prochain. Les smartphones milieu de gamme ont fait l’objet de nombreuses fuites ces dernières semaines, qui devraient donc être bientôt confirmées. On fait le point sur toutes les rumeurs.

Depuis plusieurs mois, le Xiaomi 13T fait de plus en plus parler de lui. Néanmoins, comme souvent avec le constructeur chinois, l’incertitude plane au-dessus d’une éventuelle sortie en Europe. Au mois de juin, une fuite a bien évoqué une sortie en septembre, mais on attendait encore confirmation sur ce point. Finalement, cette dernière a vu juste. Xiaomi vient en effet de confirmer que la variante milieu de gamme de son dernier smartphone sera présentée le 26 septembre prochain.

La conférence n’aura, en théorie, plus grand-chose à nous apprendre sur celle-ci. Son design a déjà été révélé en détail il y a quelques jours, dévoilant entre autres les deux coloris dans lesquels les smartphones seront proposés, mais aussi et surtout son module photo signé Leica, qui promet d’ores et déjà de jolies performances dans ce domaine. La partie photo devrait en effet être la star de la fiche technique des deux smartphones.

Les Xiaomi 13T et 13 T Pro débarquent en France le 26 septembre

N’ayons pas peur des mots, les Xiaomi 13T s’annoncent déjà comme certains des meilleurs photophones de leur génération, ce grâce à leur capteur géant de 50 MP Sony IMX707, mesurant 1/1,28 pouce. Il sera accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 13 MP et d’un capteur 50 MP avec téléobjectif, soit une très nette amélioration par rapport au Xiaomi 12 T. Ce n’est d’ailleurs pas la seule amélioration que l’on retrouvera sur les smartphones, puisque ces derniers bénéficieront normalement de 4 ans de mises à jour.

Pour compléter la fiche technique, on devrait retrouver un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et d’une luminosité de 2600 nits. Les smartphones seront alimentés par une batterie 5000 mAh, compatible à la charge 120 W pour la version pro (67W pour la version standard). D’après les rumeurs, tout cela devrait être vendu à un prix relativement réduit : à partir de 700 € pour la version standard et environ 900 € pour la version Pro.